La Comarca Andina será sede del 1° Congreso Nacional sobre incendios forestales

La Comarca Andina del Paralelo 42° será sede del Primer Congreso Nacional de Combate, Prevención, Políticas Públicas y Restauración Forestal, que se realizará el 21 y 22 de noviembre. El encuentro reunirá a trabajadores vinculados al combate del fuego, especialistas, técnicos, investigadores, productores y organizaciones para compartir experiencias y debatir políticas frente a los incendios forestales.

La actividad es organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT Patagonia), y propone abordar la problemática desde distintas perspectivas, incluyendo el trabajo en territorio, la prevención, las políticas públicas y la recuperación de las áreas afectadas.

La convocatoria incluye a brigadistas nacionales, provinciales y comunitarios, bomberos voluntarios, trabajadores forestales y de conservación, además de representantes de organizaciones y otros actores vinculados con el territorio.

Cuatro ejes

El Congreso estará organizado alrededor de cuatro grandes ejes. En materia de prevención, se trabajará sobre planificación territorial, manejo de combustibles, educación, preparación comunitaria y reducción del riesgo.

El combate estará centrado en las experiencias de quienes intervienen directamente ante los incendios, con temas vinculados a la coordinación de operativos, comunicaciones, logística, tecnología y toma de decisiones.

También habrá un espacio dedicado a las políticas públicas, donde se discutirán cuestiones relacionadas con los derechos laborales, los convenios colectivos y las políticas estatales desde la perspectiva de los trabajadores. La agenda contempla además el análisis de normas como la Ley de Fuego, la Ley de Bosques, la legislación sobre glaciares y la Ley de Tierras Rurales.

El cuarto eje será la restauración forestal, con foco en la recuperación de áreas afectadas por incendios, la regeneración de bosques, la conservación de la biodiversidad y la recuperación de los suelos y el agua.

Una mirada que busca ir más allá de la emergencia

La propuesta plantea que el trabajo frente a los incendios forestales debe comenzar mucho antes de que aparezcan las llamas y continuar después de que el fuego haya sido controlado. En ese sentido, el encuentro buscará poner en común experiencias de distintos territorios y generar herramientas para la prevención, la intervención y la recuperación de las áreas afectadas.

La elección de la Comarca Andina como sede está relacionada con los incendios de gran magnitud que atravesaron la zona y con los posteriores procesos de recuperación. Esas experiencias dejaron aprendizajes sobre organización, prevención, combate y restauración que serán parte de las discusiones del Congreso.

Compartir experiencias y fortalecer redes

Además del intercambio de conocimientos, la convocatoria apunta a generar vínculos entre trabajadores, organizaciones, especialistas y distintos actores relacionados con el manejo del fuego y los bosques.

La intención es que las experiencias acumuladas en diferentes territorios puedan transformarse en herramientas para enfrentar incendios cada vez más complejos y pensar estrategias de prevención y recuperación a largo plazo.

El Primer Congreso Nacional de Combate, Prevención, Políticas Públicas y Restauración Forestal se desarrollará el 21 y 22 de noviembre en la Comarca Andina del Paralelo 42°.

O.P.