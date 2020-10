Una de las respuestas más ansiadas durante la pandemia fue la de la fecha de regreso de los vuelos en el país, para remontar un sector turístico desplomado y permitir un respiro a los prestadores de la actividad.

En principio, los vuelos solo se permitían para repatriación y algunas excepciones concretas: este miércoles, los ministros Mario Meoni y Matías Lammens anunciaron que volverá a haber vuelos, pero, por el momento, solo para trabajadores esenciales.

Así, el turismo, pese a algunos programas de asistencia, sigue sin respuestas. En Esquel, todavía no hubo anuncios al respecto de la llegada de turistas, a diferencia de Bariloche, en donde ya se permitió el reinicio de la actividad.

Rubén Ezquerra es el dueño del residencial Cumbres Blancas y vive del turismo. Desde marzo que no tiene pasajeros que lleguen a la ciudad: hoy, luego de aprovechar el parate para realizar diversas tareas de mantenimiento, activaron el protocolo para comenzar a funcionar con el restaurante. En hotelería, pese a cumplir el protocolo, les anunciaron que no les permiten tener pasajeros.

Las 11 personas que trabajaban en la hostería en marzo continúan en sus puestos, es decir, no hubo ningún despido. Tampoco vendieron elementos. Se logra abonar parte de los salarios con el ATP y, el resto, con los aportes del propio dinero de tres de cuatro socios.

Las medidas permitieron solicitar un crédito para pagar otros gastos y obtuvieron algunos planes de pago para electricidad, entre otros. Sin embargo, no hay ningún tipo de certidumbre para el regreso de la actividad, y los gastos se acumulan.

“Realmente algo tenemos que hacer, porque no da para más. Lo largo que se hizo en lo económico y lo cortito en tiempo, porque se pasan los días, las semanas, los meses volando: no terminamos de pagar una cosa que ya pasó un mes y ya estamos de nuevo”.

La hostería tiene 23 años y, desde su inauguración, tiene muchos visitantes anualmente. Actualmente, notan que las personas quieren volver a viajar: constantemente reciben consultas y, con el nuevo programa de Nación, que devuelve el 50% del gasto en turismo, las agencias de viajes y particulares se comunicaron con ellos. El problema es que, más allá de la hotelería, que aún no se reactiva, no hay novedades sobre el resto de la oferta: no se sabe si el parque permanecerá abierto y si se habilitarán las excursiones, por ejemplo.

“Lástima nos perdimos los tulipanes, con protocolo. El año pasado vino mucha gente”, explicó Ezquerra. A partir de octubre del 2019, se había trabajado muy bien y la expectativa para el invierno era muy positiva.

Recientemente, Bariloche hizo una prueba piloto de turismo con 600 personas. El cupo se cubrió en media hora: para Ezquerra, algo similar sería beneficioso para Esquel. Por supuesto, las normas obligan a cumplir diversas condiciones, como el hisopado y el traslado en vehículos propios, pero esta sería una de las posibilidades.

