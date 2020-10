Hubo un accidente en el Skate Park del Estadio Municipal

Será cuestión de tomar cartas en el asunto antes que suceda una desgracia. Esta mañana un joven intentó realizar una pirueta con una bicicleta en un sector del skate park y cayó al piso, tras habérsele trabado la rueda trasera, según se informó.

El joven fue trasladado al hospital zonal de Esquel y por lo que se pudo averiguar fue un susto solamente y no presentó lesiones óseas.

Pero hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Primero que no se puede realizar piruetas en bicicletas en ese espacio. Solo es para el uso del skate y con todos los cuidados posible, como ser casco, rodillera y codera.

Claro que hay una falta de control en ese espacio, que ya fue observado varias veces por los responsables de la Secretaría de Deportes municipal, pero hasta el momento no hubo una solución de fondo para ese tema.

El predio del skate park debería, en principio, estar cerrado y con una persona a cargo para observar el ingreso y egreso de la misma y estas dos cuestiones ya fue solicitada por el área de la secretaría de deportes de la municipalidad de Esquel.

“Menos mal que el accidente ocurrió durante un día de semana y la ambulancia pudo ingresar al sector”, destacó hoy Mariela Sánchez Uribe, quien es la Secretaria de Deportes de Esquel.

Durante los fines de semana, con los portones cerrados, muchos jóvenes y grandes ingresan por algún hueco de los alambrados que rodean al predio para realizar alginas que otras piruetas. De haber ocurrido este accidente, algún sábado, domingo o feriado, el rescate del joven hubiese sido imposible de realizar.

Por otra parte hay que tener muy en cuenta el tema del seguro, que se abona al ingreso del natatorio que lo habilita para el uso de los distintos espacios.

Al no haber un control en ese sector, difícilmente se pueda señalar si el pago del seguro fue realizado o no y ante esta desgracia, será cuestión de toar el toro por las astas, antes de sufrir una desgracia más profunda e irreparable (fotos FM del Lago Ok).