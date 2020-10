Tomás Ulloga, secretario de la seccional Esquel de SOEME, se refirió al conflicto con el municipio por el 2% para el gremio que traba el acuerdo paritario. Remarcó que ese porcentaje corresponde "al acuerdo de mayo donde está la firma del intendente y el secretario de Hacienda".

"No se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano", sostuvo Ulloga. "En mayo entendimos el contexto de pandemia y resignamos el aumento pero planteamos esto. Se acordó y es raro que hoy los concejales del mismo color político no quieran aprobarlo", planteó el sindicalista.

"Siempre hemos sido racionales y respetuosos de que los acuerdos se deben cumplir".

Además, sostuvo que no hay argumentos que sostengan que es ilegal: "Es una cuestión ideológica. En la ley 23.551 en el segundo párrafo del artículo 9 específica lo que solicitamos". Además, puso en valor que "esto fue un acuerdo de partes. Cuando en mayo el intendente nos llamó para dejar sin afecto el acuerdo de febrero lo entendimos y nos pusimos a disposición. Es una cuestión de voluntad política".

"Me da gracia cuando algunos funcionarios dicen que no quieren que pase lo mismo que en la provincia", agregó Tomás Ulloga. "Nosotros somos un gremio muy racional que entendemos el contexto económico y cuál es la situación, siempre elaboramos propuestas sobre información certera y no hablamos desde el desconocimiento", destacó.

Sostuvo que continuarán el reclamo mientras no tengan una respuesta favorable. Por su parte, Ongarato pidió la conciliación obligatoria.