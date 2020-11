En diálogo con Red43, Rubén Villagra, presidente de la Cámara Industrial del Este del Chubut (CICECH), dio su visión sobre la posibilidad de que se habilite la megaminería en la Meseta.

"Si a mi me dicen que el Río Chubut se va envenenar sería el primero en estar en contra", comenzó Villagra. Sin embargo, advirtió: "La minería está instalada, funciona, habrá que controlarla como corresponda y ponerla en discusión".

Afirmó que discutirla "significa que no sea un sí porque sí o un no porque no". "Nosotros apoyamos como gremio la condición de poder trabajar y si me dicen que va a haber trabajo, me interesa", remarcó.

"Lo otro también me interesa. Va a haber personas especializadas para decir si corresponde o no", concluyó el comerciante.