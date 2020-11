Muchas personas consideran que el pasado tiene una gran influencia sobre sus vidas y los eventos que ocurren a su alrededor. Cintia Marihuan es una de ellas: una consteladora, que nos cuenta sobre las constelaciones familiares, una herramienta terapéutica que trabaja sobre la funcionalidad de sistemas, como el familiar y el empresarial.

“Todo sistema está formado por partes que interactúan y se influencian unas con otras, y para que todo sistema pueda funcionar de forma correcta, tiene que estar ordenado y tiene ciertas leyes que lo rigen y que lo ordenan”.

Marihuan explica que la mirada parte de un “alma familiar”, a la que pertenece toda la humanidad, de la cual van desprendiéndose pequeños sistemas. “Esa alma familiar va a velar porque cada sistema funcione de forma correcta”, explica. Así, hay leyes que rigen estos sistemas, llamadas “órdenes del amor”: para que el amor en una familia pueda fluir, tiene que haber orden.

“Toda persona que pertenece al sistema tiene derecho a pertenecer, y nadie puede quitárselo”, declara. Cuando una persona es excluida por alguna razón, alguien en las generaciones siguientes debe “compensar” esa falta. Para hacerlo, vivirá un destino similar al de la persona faltante. “Cuando uno no resuelve la situación, lo heredamos a las generaciones posteriores”, cuenta la consteladora.

“Lo que resistes, persiste”.

En la práctica, los temas se tratan en una consulta, que puede ser individual o grupal. En el caso de la consulta individual, como herramienta, se usa el “tablero familiar”, con figuras que representan a cada integrante de la familia. Lo mismo se puede hacer grupalmente, donde las personas del grupo actúan como los distintos integrantes del sistema.

El resultado, según Marihuan, depende del trabajo que realice la persona, ya que la constelación es tan solo una herramienta. “Lleva todo un proceso, donde la persona tiene que poder salir del nivel de 'inocencia'”.

“Cuando nosotros tenemos una imagen de cómo está configurada nuestra familia, o una imagen de cómo fue mamá, de cómo fue papá, de lo que me dieron, de lo que no me dieron, de lo que me negaron, uno va con esa historia, con el relato de lo que yo viví o creo que es. Ahora, la constelación me muestra otra cosa”, explica.

“Una vez que uno puede ver aquello que no estaba mirando, lo integra dentro de su corazón y hace que el amor fluya de manera natural”.

Todo esto y mucho más, en una nueva edición de Firma y aclaración, el programa de Ricardo Bustos. ¡No te lo pierdas!