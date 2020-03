"Nosotros estamos defendiendo nuestro trabajo y el derecho al acceso a la salud"

Fernando Macayo fue uno de los representantes gremiales que tomó la palabra durante el 'Esquelazo' en la plaza San Martín. El integrante del Sindicato de la Salud Pública (SiSaP) expuso la compleja situación del sector.

"Nos cuesta mucho visibilizar nuestros reclamos porque el Hospital no puede cerrar", inició. "Los compañeros de la guardia que tienen que poner el hombro todo los días porque es un servicio esencial", agregó y enfatizó: "Nosotros estamos defendiendo nuestro trabajo, nuestro derecho y el derecho de acceso a salud de la población".

Consideró que "el Gobierno no está asegurando que la persona que tiene que ir a una guardia pueda pagar el colectivo o la nafta. No están asegurando los insumos básicos y venimos denunciando hace muchísimo esta situación".

"No somos escuchados por un Gobierno indolente, no les importa que el pueblo esté movilizado", continuó Macayo. Sostuvo que a las autoridades provinciales "no le importó la muerte de dos docentes después de un plenario, ni que un médico de Gualjaina tomara una drástica decisión en parte por esta situación". "Tuvimos compañeros de salud encadenados frente al Ministerio por días, haciendo una huelga de hambre y desde antes de ayer una huelga seca. Recién ayer se acercó el ministro", subrayó.