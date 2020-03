¿Cómo vestir para estar en casa?

En esta situación que pasaremos mucho tiempo en casa, no siempre es fácil motivarte para vestirte y tampoco la idea es que nos pasemos en pijamas.

Si, es muy agradable en el momento usar ropa demasiado cómoda y no tan fácil de ensuciar, es mucho menos bueno para la moral y no ayuda a tener una buena imagen de sí misma.

No podemos cultivar la elegancia en el exterior si no podemos desarrollarla primero en casa y para nosotras mismas. Tu casa es tu santuario de elegancia y vos sos la reina de este lugar sagrado.

No te quedas con tu “ropa trapo”

¡Tu armario tiene que inspirarte! Solo permite un o dos outfits un poco descuidados, pero debes reservarlos exclusivamente para la limpieza y los trabajos de casa. Por lo demás, búscate un look cómodo (pero no descuidado) en el que te veas linda.

No te quedes en pijama una vez que termines tu desayuno, no importa que tan hermoso sea tu pijama, siempre te dará la trampa de abandonarte: da un ritmo no sofisticado y una sensación de estar inactiva y cansada.





Calzas o leggings: sin duda una de las prendas que más usarás estando en casa.

Privilegia un modelo negro que se puede combinar con la mayoría de tu armario. Si eres friolenta, evita el modelo de algodón e invierte en leggings de tela especialmente diseñados para retener el calor.

Calzas más una remera larga es un outfit perfecto del cuál no te vas a arrepentir.

Camiseta de algodón: Verdadero básico del armario, también es un básico para quedarte en casa, podes combinarlo con cualquier prenda inferior y es muy cómodo. Podes optar por una camisa de un color o estampado.

Vestido largo: Un vestido de algodón simple siempre es muy cómodo, fácil de usar y si tenes que salir, no te molestes en cambiarte, agrega una chaqueta o campera de Jean y algunos accesorios, será muy elegante.

Maxi sweaters o maxi buzos: son sweaters xxl y largos, una opción femenina, glamorosa y cómoda.Podes usarlo con medias grandes, leggins debajo o simplemente solos.

Preferentemente que sea un material natural para estar más cómoda.

Camisas largas: Camisa o túnica, lo importante es que caiga, así podrás usarla sola como si fuese un vestido.

Mom jeans: Si deseas permanecer en jeans sin tener que sacrificar la comodidad, esta es la forma de usarlos. Su cintura alta y su ajuste relajado lo convierten en el aliado perfecto para días en casa. Para usarlo aún con más estilo, no dudes en usarlos enrollado abajo.

Optar por conjuntos, combinar la remera con el pantalón de la misma tela también será una buena opción.