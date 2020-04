La provincia desmintió a Nación sobre la existencia de un nuevo caso en Chubut

Explicaron que están esperando una posible confirmación de un segundo caso, pero no se informó nada a Nación.

El Ministerio de Salud de la provincia, que conduce Fabián Puratich, confirmó en un comunicado de esta noche que todavía no se reportó ningún nuevo caso a Nación desde Chubut.

En el mensaje, aclararon que en la provincia del Chubut se confirmó el primer caso el 14 de abril y, previamente, se reportaron 2 casos confirmados fuera de la provincia, uno en CABA y otro en provincia de Buenos Aires, de los cuales uno falleció.

"A la fecha, en los alertas provinciales del Sistema Nacional de Vigilancia, no se han reportado casos nuevos correspondientes a la provincia del Chubut", informaron. "A partir del reporte nacional vespertino del día de hoy, se informa 1 caso nuevo, que podría corresponder a un nuevo caso de ciudadano chubutense diagnosticado fuera de la provincia. Estamos verificando la información".

Luego del primer caso, que se trataba de un hombre de Comodoro, se hicieron, además, nuevas pruebas. "Surge en la primera etapa de los estudios de laboratorio, que las muestras procesadas de los contactos estrechos son NO DETECTABLES (Negativos), salvo una de ellas que presenta la Primera PCR detectable, y aguardamos la prueba confirmatoria", describieron. Sin embargo, dejaron en claro que "Esta información no se reporta al Sistema de Vigilancia hasta que no se finaliza el proceso de diagnóstico".