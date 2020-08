En el día de ayer, viernes 31, se realizó, por primera vez en la historia de la Universidad del Chubut (UDC), la jura virtual de los graduados correspondientes a la VII Colación de Grados, ceremonia que debió desarrollarse a través de la plataforma virtual Meet en virtud de la contingencia sanitaria que vive la provincia y el país.

La misma contó con la participación de la rectora, Graciela Di Perna; el vicerrector, Fernando Menchi; el secretario Académico, Aldo Ana; la directora de la Unidad Académica Salud Social y Comunitaria, Marcela Freytes y el director de la Unidad Académica Producción, Ambiente y Desarrollo Sostenible, José Epele. Así mismo estuvo presente Mariela Tamame, directora General de Acción Educativa Formal y No Formal de la Municipalidad de Rawson, en representación del intendente capitalino Damián Biss.

En la oportunidad, procedieron a la jura 16 flamantes enfermeras y enfermeros de la sede Rawson y las extensiones áulicas de Puerto Madryn y Esquel. Del mismo modo lo hicieron las dos primeras Técnicas Universitarias en Administración de Emprendimientos Agropecuarios, quienes cursaron sus estudios en la extensión áulica de Gaiman.

Al referirse a los graduados, la Rectora Di Perna indicó que “este título que llevan no es solo la acreditación universitaria por la cual pusieron tanto esfuerzo, sino que también se llevan el enorme compromiso de defender la educación pública, gratuita y de calidad, para que siempre exista como bien social y derecho humano universal”.

Del mismo modo, los directores de Unidades Académicas expresaron su orgullo por los nuevos profesionales, destacando la importancia “de sus aportes y devoluciones, ahora ya no como estudiantes, sino como profesionales en terreno. Seguir contando con su participación activa nos hace crecer como institución”.

Por su parte, Jessica Morley, egresada de la carrera de Enfermería y en representación de los graduados, agradeció a la universidad provincial, indicando que “la UDC cambió mi vida para bien. Me ayudó a entender cuál es el rol que quiero cumplir en la sociedad y qué es lo que quiero brindar como enfermera. Me dio herramientas para formarme, no sólo en el ámbito académico y laboral, sino también en la vida”.

“En la UDC siempre van a tener un docente, un compañero, un bedel o alguien que los apoye, escuche y ayude en lo que necesiten. Porque los pilares fundamentales de esta universidad son el compañerismo y la empatía”, aseguró Morley, indicando además que “siempre fue y será un placer formar parte de la UDC”.

Mensaje a los graduados

La rectora, Graciela Di Perna, dedicó palabras especiales para los flamantes profesionales de las dos carreras.

"A los nuevos enfermeros y enfermeras, decirles que ya son profesionales de un área muy sensible en el actual contexto de pandemia, y que la realidad del ejercicio profesional en el día a día va a exigirles el máximo de sus condiciones humanas y profesionales. La UDC siempre va a estar presente con sus puertas abiertas”.

Con respecto a las Técnicas Universitarias en Administración de Emprendimientos Agropecuarios, Di Perna aseguró que “son esenciales en este tiempo, ya que el contexto económico, de gravedad tanto provincial como nacional, se vio potenciado por la actual pandemia. La UDC está a disposición para colaborar con ustedes, generando aquellas actividades siempre necesarias para la formación continua de nuestros profesionales”.

La jura virtual de la VII Colación de Grados fue seguida en vivo por más de 270 usuarios a través del canal de Youtube institucional de la UDC.