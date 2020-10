En la noche de este miércoles, el intendente de la ciudad, Sergio Ongarato, envió un mensaje a los representantes del SOEME, alegando que el sindicato “deja fuera a varios contratados y debemos tener un criterio de selección justo para todos”.

Con esto, hace referencia a la reunión realizada con el gremio, en la cual se acordó pagar un incremento de 10% al básico en septiembre más $1500, pero, sin embargo, no se llegó a un acuerdo respecto al pase a planta de los empleados.

Al respecto, el intendente dijo que están de acuerdo en hacer los 60 pases solicitados, pero que estos se deben hacer según años de contrato, situación familiar, desempeño y edad de los contratados.

Por su parte, el secretario general de SOEME y ZO, Antonio Osorio, había declarado hoy que la idea era que estos empleados pasaran el primero de enero y que la relación de jubilados con activos era irregular, por lo cual se debía ajustar la situación. “Va a ayudar a nuestra caja previsional, que hoy está bastante golpeada”.

Osorio dijo que recibieron los reclamos del personal contratado y elevaron esto a las autoridades municipales. “Si son 120 trabajadores, todos quieren pasar en primer término, que es obvio: algunos tendrán que tener paciencia. Nosotros no planteamos tema de antigüedad: entendemos que el primer contrato ya es ilegal y la verdad que no está bueno decir que el estado tiene esa opción de tener trabajadores en negro y el privado no”.

“Yo no quiero tampoco hablar en nombre de alguien que no me pide que lo represente”, declaró Osorio.