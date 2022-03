Le tiró la pelota al Intendente Sergio Ongarato. Para Hernán Maciel “no es él o yo”, pero sabe que si hay una decisión política en dejar todo como está (en todo caso que haya algunos grises), remarcó que dejará la secretaria de deportes.

“Yo no soy político”, destacó Maciel (hijo) en una extensa charla con Canal 4 y RED43, “solo me dedico a la actividad deportiva y para eso me especialicé y quiero seguir trabajando en el ámbito del deporte”.

No quiere ponerse en contra de Rodrigo Peláez, porque sus resultados avalan su trabajo, pero Maciel destaca que hay muchas irregularidades en la escuela de atletismo que conduce el entrenador olímpico.

“No tengo nada contra él, pero tenemos que marcar todas las irregularidades que tiene esta escuela”, destacó además.

“Desde que entramos acá queremos ser lo más justo y trasparente posible y lo que hicimos fue hacer notar todas las irregularidades de esta escuela de atletismo que se dio cuando regresaron de los Juegos Olímpicos”.

“El intendente me dijo que no hablara de este tema, pero me veo en la obligación de hacerlo y lo hago solo de manera personal.”

Por su parte, Jorge Maciel (padre de Hernán y a cargo de la dirección de deportes) remarcó que el título que salió publicado en RED 43 es errónea.

“Nunca echamos a Cristina Campos, porque Cristina nunca fue parte del plantel de profesores”.

Trató además de poner distancia sobre la decisión que había tomado en su momento Mariela Sánchez Uribe al autorizar a que Cristina Campos sea la reemplazante de Rodrigo Peláez cuando él estuvo en Buenos Aires, México y Japón.

“Nosotros firmamos esa resolución, porque fue justo cuando nosotros ingresamos, pero remarcamos que fue una decisión preexistente a nuestra llegada a la Secretaría de Deportes”.

Por otra parte, dio su versión sobre la renuncia de Javier Esponda a la Escuela de Judo y por ultimo remarcó que San Martín e Independiente Deportivo tendrán su escuela de natación, que la misma funcionará en el Natatorio Municipal aunque no dio más precisiones al respecto.