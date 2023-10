-Por Maira Maya-

Hace pocas semanas reinauguró el "Paseo Esquel" en 9 de julio y Alberdi, el proyecto gestado por cinco amigos que cobró vida y convirtió un terreno baldío en un espacio gastronómico y cultural con gran potencial, del que los vecinos se van apropiando cada días más.

Para conocer las bases del proyecto, nos acercamos a conversar con Gonzalo Ribeiro, uno de los propietarios del lugar que fue delicadamente iluminado, cuenta con mesas, hamaca paraguaya, metegol, mesa de ping pong, juegos de mesa, foodtruck, un vivero y como si fuera poco, es Pet Friendly.

Gonzalo nos contó que junto a Florencia, Agustina, Leandro y Fabián hicieron que lo que solo era una idea se convierta en una realidad, "uno de mis amigos vive acá hace mucho tiempo y es quien gestionó el espacio a pulmón. Los cuatro restantes vinimos hace muy poquito desde Buenos Aires, nos gusta lo gastronómico y nos pareció que era un proyecto posible".

Buscando gestionar la cultura en Esquel, desde el espacio proponen "un escenario para artistas locales, con gastronomía excelente, juegos y cerveza artesanal que en la Patagonia no puede faltar", expresa Gonzalo.

"Como amigos soñamos muchas cosas, aunque nunca este proyecto. La gente de Esquel nos recibió muy bien y decidimos apostar a esto", destacó Gonzalo.

El lugar es al aire libre, por esto Gonzalo nos cuenta que en mayo vinieron unas semanas de visita en Esquel para ver qué hacía falta y observaron que no había nada a cielo abierto, "muchos porque dicen que no salen y otros porque cuentan que no estaba esa opción. Veremos qué pasa cuando llegue el frío nuevamente, pero ahora estamos disfrutando la recepción de los vecinos".

Algunos de los participantes hoy, eran parte del proyecto inicial que comenzó el año pasado, pero no logró prosperar en su totalidad, entre ellos Vicente, que es el encargado del carro de rabas y langostinos con productos de mar frescos y según Gonzalo, "es el único que subsistió la temporada pasada entera, es un soldado de este proyecto y nos acompañó mucho".

"En este proyecto precisamos destinar amor, sacrificio e inversión, porque todo lo hicimos con nuestras manos. Nos impulsa lo que nos dicen los vecinos, hoy ésta es una esquina linda para disfrutar de día y de noche", por lo que se invita a apropiarse del sitio y compartirlo cada vez con más personas.

En octubre, pasó un fin de semana extra largo, comenzó a subir la temperatura, el movimiento turístico en la ciudad comienza a crecer, por lo que Gonzalo nos dice que es un ambiente ideal, "es familiar, pueden venir con sus mascotas tranquilamente, cerramos a las 23:00 horas, pero pueden venir a tomar un mate, no hace falta que consuma todo acá, aunque de eso también vivimos, claro".

Por último, Gonzalo expresó que los artistas que quieran sumarse a la propuesta pueden comunicarse a través de Instagram. "Desde el Paseo se paga un dinero aunque no es la gran cosa porque somos nosotros lo que ponemos esa plata, pero ofrecemos pasar gorra, sobres conscientes, el fin es mover la idea cultural".

¿Qué opciones gastronómicas tenemos?

Ruka Gluten Free: Es la opción para disfrutar deliciosas elaboraciones dulces y saladas, por supuesto, libre de gluten. Scones rellenos, chipa, rolls de canela, carrot cake, facturas y alfajores, son algunas de sus producciones.

Sabores al paso: Picadas, hamburguesas con pan de papa, papas fritas y sanguches de vegetales son algunas de sus opciones.

Patrón del Mar: Es el carrito perfecto para aquellos que quieren disfrutar paila marina, rabas o langostinos apanados, bien pero bien frescos.

El Chiringuito: Una vermuteria en un patio gastronómico. Encontrás tragos, bebidas con o sin alcohol, licuados y jugos.

Kombeer: El rinconcito de la cerveza artesanal, Stout, Golden Ale y Red Ale.

En lo personal, agradezco la calidez humana de Gonzalo y la predisposición para charlar del proyecto de todos los emprendedores, sin duda es un lugar al que volver una y otra vez.