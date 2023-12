En el inicio de su gestión al frente del gobierno de Santa Cruz, dominado durante años por gobiernos kirchneristas, Claudio Vidal dijo que recibió una provincia “devastada” y definió con una llamativa frase la herencia recibida: “Nos dejaron aguas envenenadas”. Y aseguró que “a través de todos estos años hubo una corrupción desmedida”. También apuntó contra su antecesora Alicia Kirchner: “Deja una provincia sin fondos”.

Vidal dijo venir de una familia humilde y sencilla, además haber tenido la experiencia de afrontar muchas situaciones complicadas que lo convirtieron en quien es hoy. "Todo lo que soy, y es mi familia, no hubiera sido posible sin el ejemplo, la lucha y el sacrificio de mi madre, quien cuidó hijos y sobrinos, y nos enseñó que no hay que rendirse. Nos enseñó a dar lo mejor de cada uno de nosotros y a ser responsables", afirmó.

Y agregó: "Ella nos enseñó que no existen imposibles en esta vida si uno trabaja y se esfuerza. Si se piensa más en los otros, que en uno mismo. Más allá de las situaciones, siempre se puede salir adelante."

Vidal dijo que hoy empezó a escribirse "una nueva historia", señalando que "la que vamos a escribir los santacruceños que no nos rendimos, los que no nos arrodillamos ante el poder ni ante la adversidad, los que defendemos nuestra tierra, los que buscamos un futuro mejor para nuestros hijos. Los que elegimos dejar de tener miedo y volver a tener esperanzas, los que queremos estar orgullosos y volver a crecer Y los que elegimos volver a creer".

Expresó que "me hago cargo de quien soy y de donde vengo. Sé lo que pienso, siento y hago. Me hago cargo del camino que recorrí y de las decisiones que tomé para llegar hasta acá.Quienes me conocen, saben que no me quiebro bajo presión, no abandono lo que pienso y no elijo el camino fácil. No tengo nada que ocultar. Es hora de hablar con la verdad, de frente y de hablar a los ojos"

"Venimos de un ciclo político de hace más de 30 años, un ciclo que puso presidentes, vicepresidentes y gobernadores, pero seguimos sin tener más de 180 días de clases, sin depender del empleo público y sin depender de la plata que manda Nación.Tenemos los recursos: gas, petróleo, carbón, oro, plata, turismo. Tenemos todo, pero demasiado poco para el pueblo. Tenemos todo pero un 43 por ciento de pobres y regiones de la provincia completamente olvidadas”, expresó.