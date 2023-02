La ciudad de Esquel tiene una característica que lo hace propia. Es muy generosa con quienes venimos de afuera. Y expulsa, amablemente, a quienes son nacidos y criados en esta zona.

Ocurrió con Germán “Loli” Roberts en su momento y en este caso, con mucha pena decimos, ocurrirá con Jorge Leyton, quien tiene “inmensas palabras de agradecimiento para con Esquel y su gente”, pero sabe que si quiere progresar junto con su familia deberá otear otros horizontes.

LA PRIMERA PUERTA QUE GOLPEÓ

La charla fue más o menos esta: “Hola, necesito trabajar… ¿habrá un puesto para mí?”. El dueño de la bicicletería lo miró atónito. “¿Vos me pedís trabajo a mí?... si vos sabés más que yo”.

El jueves arranca un nuevo trabajo en San Martín de Los Andes. El dueño de una bicicletería que lo conoce a Jorge y, además, tiene las mejores referencias, lo tomó inmediatamente.

San Martín de Los Andes es un lugar donde la naturaleza y el deporte van de la mano, es un lugar donde el turismo y el deporte van de la mano.

Tienen otra cabeza.

Es difícil tomar la determinación que Jorge tomó. Tiene una familia que lo acompaña y es de fierro. Tal vez esta locura de cambiar de aire, se hace cuando uno está solo, pero si uno tiene familia y está dispuesta a los cambios, es mucho mejor.

Las victorias y las derrotas siempre son mejores si uno está acompañado.

“La decisión de partir de la ciudad de Esquel ya la veníamos tomando desde hace tres años, porque sentíamos que nos estábamos quedando un poquito y no avanzábamos, tanto en lo laboral como en lo deportivo”, destacó Jorge Leyton a este medio.

“y junto con mi familia decidimos cambiar de rumbo y tuvimos varias opciones durante estos tres años”.

A Jorge Leyton, como a tantos deportistas de Esquel, lo conocen en todos lados y lo respetan en todos lados.

Afuera son material de consulta. En Esquel son uno más y a veces ignorados para cuando se toman grandes decisiones.

LO CONOCEN Y LO RESPETAN EN TODOS LADOS

Después de tantos años de pedalear arriba de la bici y de pedalear en la vida, a Jorge lo conocen en todos lados. Es que compitió centenares de veces en carreras chicas y al más alto nivel.

Con algunos triunfos y otras tantas derrotas, pero dejando en cada lugar que corrió la palabra Esquel como su emblema principal.

Claro que con el paso del tiempo, no solo se destacó arriba de la bici, sino también puso su bicicletería y armó junto con Cristian “Toti” Sosa (y la familia de ambos) una de las carreras insignias de la ciudad, la Esquel 360º Bike Fest.

Hace pocos días esta prueba llegó a su cuarta edición, una mejor que otra, pero de la misma manera que aumentó el nivel de la carrera, aumentaron los dolores de cabeza y la burocracia.

Para organizar grandes cosas en Esquel hay que tener temple, constancia y saber escalar paredes y saltar piedras que muchos ponen en el camino.

En estos años estuvo analizando junto con Cinthia, distintos lugares para radicarse. Neuquén, Cipolletti o, incluso, en General Roca fueron algunos de los lugares donde recibió propuesta de trabajo, siempre en el rubro que tiene que tiene que ver con el ciclismo, tanto en la bicicletería como en la organización de eventos deportivos.

Y al final la bolilla recayó en San Martín de Los Andes lugar de donde es Cinthya, su compañera de vida.

Lugar donde también conoce a Jorge y “lo tienen allá arriba”, por lo que es como deportista, como organizador, como bicicletero y sobre todo, como persona.

En pocos días ya pudo encaminar algunas cuestiones. Tema laborar, lugar para vivir, colegio para uno de sus hijos.

Mañana lunes se muda a la provincia de Neuquén.

“El cambiar un poco de aire siempre viene muy bien”, destacó. “Para mi esta es una decisión muy difícil porque estuve toda mi vida en la ciudad de Esquel, la ciudad que me vio crecer como deportista, en lo laboral y en lo personal”.

“Siempre digo que estoy súper agradecido de esta ciudad, dejo en el camino muchas cosas importantes, dejo en el camino un negocio que lo tuve por 15 años, muchas amistades, tengo que ser agradecido de toda la gente que me ayudó”.

“Esta es la decisión más difícil que me toca tomar en mi vida. Me siento orgulloso de lo que hice, pero me tengo que ir.

Seguro que a Jorge y a su familia les va a ir muy bien. Seguramente mucho antes de lo que ellos mismos sueñan.

Esquel tiene esa cosa, de ser generosa con los de afuera y repulsiva con los locales. Ojalá algún día esto cambie.