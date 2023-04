En esta nueva entrega de Firma y Aclaración, nos visitó el actual Secretario de Turismo de Trevelin y precandidato a intendente de la ciudad de Esquel, Juan Peralta.

Ya es sabido que después de ocho años de mandato, Sergio Ongarato no continuará como intendente de Esquel. Ante esta situación se inicia una carrera para ser mandatario municipal; desde el PJ hay hasta el momento cuatro propuestas que suenan; Valeria Saunders, Santiago Igon, Antonio Osorio y el ya mencionado, Juan Peralta.

Al iniciar la conversación, deja en claro que desde el peronismo se trabaja en un proyecto de unidad: "tenemos la expectativa de lograr una confluencia en una sola persona; en ese marco estamos hoy. Aún no sabemos cuándo se sabrá, las reglas del juego no están muy claras, pero si es momento de empezar a acelerar definiciones; cuando queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas".

"Nos pasó de que nos gane una elección un adversario con el 30% o menos de los votos. Sabemos que cuando vamos divididos, perdemos; es simple, hay que confluir una propuesta con una sola propuesta"

"Creo en el diálogo y en el consenso; hay un proceso interesante de respeto", destaca el entrevistado, agregando que "he tenido charlas mano a mano de varias horas, con referentes y otras personas que se han acercado a preguntar por las ideas. Si no tenemos un acuerdo vía dialogo y consenso, está la herramienta de las internas".

El PJ en Esquel tiene alrededor de 2 mil afiliados, pero Peralta aclara que "no hay que pensar solo los afiliados... Me gusta el proyecto de unidad; creo que poder representar al peronismo es muy interesante y es hacia donde estamos trabajando; lo colectivo tiene que estar por arriba de lo individual".

"Tengo muchas ganas, convicción y motivación. Hace poco hice un viaje que me abrió la mentalidad. Hay un equipo de trabajo al que represento; me veo como referente, como conductor de un espacio"

Con respecto a los otros nombres que suenan en el partido para la intendencia, mostró sus respetos: "son personas que admiro y no tengo duda que pueden ser muy buenos candidatos. Cuando vayamos a esa contienda electoral, no necesariamente tenemos que apuntar al afiliado peronista, sino que hay muchos independientes que necesitan que le digamos lo que queremos hacer".

Lineamiento de trabajo

"Estamos trabajando en el análisis del presupuesto. Hay empeño y trabajo para cubrir las necesidades de la sociedad", comenta Peralta, destacando que el municipio puede acompañar tranquilamente la generación de mano de obra: "el municipio no tiene que ser una traba a las personas que se acercan con ideas".

"Me animo a decir que se va a poder generar mucha mano de obra con visión de sustentabilidad, desde lo forestal, lo turístico, etc. Esquel tiene potencial para ser un polo maderero; tenemos algo crucial que es la ubicación de Esquel, en zona de transición con el bosque y la estepa"

Hace hincapié en la visión de desarrollo local, pregonando la búsqueda de un modelo de gestión a partir de la identidad local: "hay muchos productos que llevan a Esquel a ser único en el mundo".

"Esquel le dijo no a la mina, pero si a otras cosas, como al turismo y lo productivo. Nos comprometemos a plantear un modelo de desarrollo local muy fuerte"

"Hay una comunidad que tomó las riendas de su futuro", continuó, agregando que "eligieron cuidar el futuro, el agua y la vida". En este sentido, con total seguridad, no descartó la posibilidad de un nuevo plebiscito: "yo estoy en contra de la minería. No es una actividad sustentable; no queremos destruir nuestros recursos naturales ".

En cuanto a lo turístico, dejó en claro que "no soy quién para desmerecer el trabajo de nadie pero si soy alguien que puede proponer. Esquel necesita tomar esa cabecera regional, merece un aeropuerto como la gente, nuevos productos turísticos, más temporada de turismo, atractivos y más desarrollo en muchos lugares".

"Hay dos lugares con un potencial muy grande; Alto Río Percy y Nahuelpan; por el atractivo natural, la cultura muy fuerte e importante, la gente y su historia"

También se refirió a la actualidad de la ciudad cordillerana en lo que a infraestructura refiere: "el ejido es enorme, no tenemos más capacidad de gas, luz, cloacas; veremos ahora que pasará con la fibra óptica; tenemos que entender a Esquel con una visión a largo plazo para desarrollar el crecimiento demográfico hacia otro sector. Tenemos que ver hacia el oeste, la cercanía con el bosque andino patagónico. Crear un camino que una Esquel con el Parque Nacional Los Alerces a través de Río Percy; necesitamos empezar a saber hacia dónde estamos yendo".

Por último, al ser consultado por el futuro del Sistema de Estacionamiento Medido, Peralta indicó que "lo vamos a trabajar; hay que darle una vuelta de rosca. Es importante regular el estacionamiento medido pero se le puede dar otra vida al centro. Hay que escuchar a los comerciantes, a los turistas, a los peatones y en base a eso llevar adelante la medida que sea más dinámica para el centro comercial".