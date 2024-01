Sesiona el Concejo Deliberante de Trelew para tratar adhesión a la emergencia económica

El Concejo Deliberante de Trelew sesionará hoy con el objetivo de adherir a la emergencia económica, financiera y administrativa provincial con la finalidad que el Ejecutivo que encabeza Gerardo Merino no sufra más embargos. Hay que recordar que la semana pasada el municipio recibió un embargo de parte de la empresa de transporte público.

Al respecto, la concejal Belén Baskovc remarcó que “tenemos que analizar la adhesión a la Ley de Emergencia Económica ya que impedirá embargos a las cuentas municipales y habrá que ver si es un problema o una solución para el futuro”.

También serán tratados en el recinto un nuevo aumento de tarifas de la Cooperativa Eléctrica y la elección del Delegado Municipal ante el Consejo de Administración de dicha prestataria de servicios.

En el Orden del día, también figura la aprobación o no de la resolución firmada por Merino Ad Referendum, que estableció un nuevo cuadro tarifario del servicio de taxis.

Finalmente, se tratará además la adhesión a la Ley Provincial de Protección de los Pacientes Electrodependientes.

Cabe destacar que el pedido de sesión extraordinaria fue realizado por una nota de Gerardo Merino fechada el miércoles 17 de enero y que concejales de la oposición habían advertido el jueves por la tarde que ni siquiera les había llegado los expedientes para poder analizar las propuestas.

Al respecto, el actual concejal, Juan Aguilar, había declarado que “nos sorprendió porque todavía no entraron todos los expedientes del temario y no hubo una reunión con el Ejecutivo sobre lo que se tratará. Me parece muy poco tiempo para tratar asuntos tan importantes”. De todas maneras la sesión se llevará a cabo.