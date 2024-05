En un operativo de control conjunto llevado a cabo por la División Seguridad Rural El Maitén y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se detectó una infracción relacionada con el transporte irregular de leña en la Ruta Nacional 40, en el kilómetro 1896. El protagonista de esta falta fue un conductor a bordo de una camioneta Ford Ranger, que llevaba una carga de leña mezclada.

Al detenerlo, le solicitaron la guía correspondiente para el transporte de este tipo de material forestal. Sin embargo, el conductor no pudo presentar dicho documento. En un principio, el individuo argumentó que contaba con la autorización pertinente de la Oficina de Bosques para transportar la leña. No obstante, tras un interrogatorio más profundo, admitió que el traslado de la carga no estaba en regla.

Por este motivo, se determinó el secuestro de la carga, que consistía en 1,5 metros cúbicos de leña de ñire, coihue y radal.

O.P