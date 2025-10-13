Desaparición del joven chubutense que vivía en El Bolsón: La búsqueda se amplió a nivel nacional

La Policía de San Carlos de Bariloche, a través de la Subcomisaría 80° del barrio San Francisco III, emitió un pedido de colaboración en el marco de la investigación por averiguación de paradero.

El joven había viajado a Bariloche por motivos académicos y se alojó en el albergue del Gimnasio Municipal III, del cual se retiró caminando tras no poder permanecer allí con su mascota. Desde entonces, no se ha tenido más información sobre su paradero.

La Comisaría 80 de Bariloche solicitó colaboración a las dependencias de El Bolsón ante la posibilidad de que Evans haya regresado o mantenido contacto con conocidos en la zona.

Estado anímico y preocupación familiar

Según informó la oficial principal Campillay, el padre del joven manifestó su preocupación por el estado anímico previo a la desaparición. Otros estudiantes también lo habían visto apresadumbrado, lo que refuerza la inquietud sobre la situación del joven.

Descripción física y vestimenta

Características físicas: 1,78 metros, contextura delgada, cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez blanca, sin rasgos distintivos visibles.

Vestimenta al momento de la desaparición: jeans azules con cortes, buzo con cierre diagonal, campera negra de abrigo, zapatillas beige marca Vans, remera tipo chomba azul eléctrico y mochila negra.

Búsqueda y contacto

Las fuerzas policiales mantienen abiertas todas las hipótesis y notificaron la búsqueda a otras unidades del país y organismos internacionales.

Solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a su ubicación, se comuniquen con el Comando de Emergencias 911, la línea fija Subcomisaría 80°: 294-4437616, o acercándose a la unidad policial más cercana.

