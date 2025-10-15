12°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Quiso evadir una multa y terminó condenado tras robar licencias y expedientes

El hombre robó licencias y 73 expedientes del Tribunal de Faltas para evadir multas. Tras un juicio abreviado, aceptó dos años de prisión condicional.
Un hecho insólito tuvo lugar en El Hoyo entre la tarde del viernes 20 y la mañana del lunes 23 de septiembre de 2024, cuando Brando Uriel Leiva forzó la puerta trasera del Tribunal de Faltas y se llevó dos licencias de conducir retenidas junto con 73 expedientes administrativos, la mayoría relacionados con infracciones de tránsito y ordenanzas municipales.

 

La investigación estuvo a cargo del Dr. Cristian Cayún, funcionario de la Fiscalía de Lago Puelo. Gracias a su trabajo, se logró un acuerdo de juicio abreviado, en el que Leiva reconoció expresamente ser el autor del hecho.

 

 

Como parte del acuerdo, Leiva aceptó una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional por el delito de robo en concurso ideal con la sustracción de objetos destinados a servir de prueba ante autoridad competente.

 

La condena de prisión condicional implica que el imputado no irá a la cárcel de manera inmediata, pero deberá cumplir estrictas reglas de conducta, entre ellas: mantener su domicilio y no ausentarse sin autorización, abstenerse de consumir drogas y abusar del alcohol, no cometer nuevos delitos, y mantener un trato respetuoso con empleados y la jueza del Tribunal de Faltas de El Hoyo.

 

 

