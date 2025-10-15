Tras una semana activo, fue extinguido el incendio en el Alto Chubut

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón informó que fue extinguido el incendio forestal registrado en el Alto Chubut, que se mantenía activo desde el miércoles 8 de octubre.

El fuego fue detectado inicialmente a través de un aviso satelital, que señalaba un foco de calor en las nacientes del río Chubut. En respuesta, el jueves siguiente se despachó un móvil liviano con cuatro brigadistas, equipados con herramientas de mano debido a la ausencia de agua en el sector.

Tras cinco horas de viaje, el personal llegó a la zona afectada, donde se encontraron unas 25 hectáreas de coironal y lenga achaparrada consumidas por las llamas. Los brigadistas trabajaron durante la jornada para delimitar el perímetro del incendio y controlar posibles escapes.

Gracias al trabajo en terreno y a las precipitaciones registradas en los días posteriores, el foco fue apagado completamente, y este miércoles 15 de octubre el SPLIF confirmó su extinción definitiva.

Llamado a la prevención

Desde el organismo recordaron que ante cualquier columna de humo debe darse aviso inmediato al 103.

Además, remarcaron que sigue vigente el Decreto 64/2020, que prevé multas para quienes realicen quemas no autorizadas o provoquen incendios.

O.P.