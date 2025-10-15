14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina incendioAlto ChubutSPLIFExtinguido
15 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Tras una semana activo, fue extinguido el incendio en el Alto Chubut

El foco ígneo se detectó por aviso satelital el miércoles 8 de octubre, en la zona de las nacientes del río Chubut. Brigadistas trabajaron arduamente para controlar las llamas, que afectaron unas 25 hectáreas de vegetación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón informó que fue extinguido el incendio forestal registrado en el Alto Chubut, que se mantenía activo desde el miércoles 8 de octubre.

 

El fuego fue detectado inicialmente a través de un aviso satelital, que señalaba un foco de calor en las nacientes del río Chubut. En respuesta, el jueves siguiente se despachó un móvil liviano con cuatro brigadistas, equipados con herramientas de mano debido a la ausencia de agua en el sector.

 

Tras cinco horas de viaje, el personal llegó a la zona afectada, donde se encontraron unas 25 hectáreas de coironal y lenga achaparrada consumidas por las llamas. Los brigadistas trabajaron durante la jornada para delimitar el perímetro del incendio y controlar posibles escapes.

 

 

Gracias al trabajo en terreno y a las precipitaciones registradas en los días posteriores, el foco fue apagado completamente, y este miércoles 15 de octubre el SPLIF confirmó su extinción definitiva.

 

Llamado a la prevención

 

Desde el organismo recordaron que ante cualquier columna de humo debe darse aviso inmediato al 103.

 

Además, remarcaron que sigue vigente el Decreto 64/2020, que prevé multas para quienes realicen quemas no autorizadas o provoquen incendios.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un rincón familiar para disfrutar del té galés en Esquel
2
 Croeso: la hospitalidad del té galés desde el corazón de Villa Hípica
3
 Benjamín Aburto (Carlitos) QEPD
4
 Choque dejó hospitalizados a una mujer embarazada y un menor
5
 Anuncio del BCRA: Bancos cerrados cuatro días y sin operaciones de dólar
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -