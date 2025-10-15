11°
Esquel, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El femicida Pablo Laurta reivindica sus crímenes y conmociona al país: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta fue capturado tras un plan criminal meticulosamente preparado que incluyó la muerte de su expareja y su exsuegra, el secuestro de su hijo y el asesinato de un remisero. Hoy defendió sus crímenes ante la prensa.
Por Redacción Red43

Durante diez días, Pablo Rodríguez Laurta se preparó meticulosamente en una cabaña de Salto, Uruguay, para ejecutar un plan criminal que conmocionó a Argentina. Practicó cómo remar en kayak, diseñó rutas de escape y calculó cada movimiento con precisión obsesiva. Su objetivo: asesinar a su expareja, Luna Giardina, a su exsuegra, Mariel Zamudio, y huir con su hijo de cinco años.

 

Laurta ingresó ilegalmente a Argentina, evadiendo controles migratorios, y contrató al remisero Martín Sebastián Palacio para viajar a Córdoba. Durante el trayecto, Palacio fue asesinado, desmembrado y su cuerpo hallado días después. Posteriormente, Laurta concretó el doble femicidio en Villa Rivera Indarte, Córdoba. Secuestró a su propio hijo e inició el viaje de vuelta a Uruguay hasta su detención en un hotel de Gualeguaychú, donde la policía encontró armas, teléfonos y pertenencias del remisero.

 

Una vez detenido y trasladado a Concordia para su imputación, Laurta sorprendió a todos con sus declaraciones. Frente a la prensa afirmó: “Todo fue por justicia” y, sin mostrar arrepentimiento, agregó: “Tienen que venerarlo, es un mártir”, en aparente referencia al remisero asesinado. Sus palabras provocaron indignación generalizada y subrayan la peligrosidad de un criminal que planificó meticulosamente cada crimen.

 

Laurta enfrenta imputaciones por doble femicidio agravado y sustracción de menores en Córdoba, mientras la Justicia de Entre Ríos investiga el homicidio de Palacio. La conmoción persiste, especialmente porque este martes su hijo cumplió seis años, un doloroso recordatorio del impacto de sus atroces crímenes.

 

 

R.G.

 

