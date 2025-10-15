Jornada trágica en la Ruta 3: dos accidentes en pocas horas dejaron heridos y una víctima fatal

La Ruta Nacional 3 volvió a ser escenario de graves accidentes viales este martes. A pocos kilómetros de Puerto Madryn, una familia que viajaba desde Buenos Aires protagonizó un vuelco cuando se acercaba a la ciudad del Golfo. El siniestro ocurrió a la altura de la estación de servicio El Tenaz, unos 15 kilómetros al norte, y la conductora tuvo que ser rescatada por los bomberos al quedar atrapada dentro del vehículo.

El auto, un Renault Sandero, terminó al costado de la ruta y sus ocupantes fueron trasladados al Hospital Ísola para recibir atención médica.

El hecho se produjo el mismo día en que se inauguró la traza central de la doble trocha Trelew–Puerto Madryn, un tramo que permaneció inconcluso durante casi veinte años y en el que se registraron más de cien accidentes y alrededor de veinte víctimas fatales.

En paralelo, otro siniestro se registró en el kilómetro 798 de la Ruta 3, en el partido bonaerense de Villarino. Allí, un micro de larga distancia de la empresa Ceferino que circulaba en sentido norte-sur colisionó con un Peugeot 307 y una camioneta Ford Ranger.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Peugeot falleció en el acto. En tanto, las dos mujeres que viajaban en la camioneta y el chofer del colectivo fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de distinta gravedad.

Bomberos voluntarios, personal de Seguridad Vial y ambulancias trabajaron en el lugar para asistir a los heridos. Según informaron fuentes policiales, las condiciones de visibilidad eran buenas y la ruta se encontraba en buen estado, por lo que los peritos buscan determinar las causas exactas de ambos accidentes.

R.G.