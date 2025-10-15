Esquel celebra el Día de la Madre con una gran feria de emprendedores locales

Este domingo, la ciudad de Esquel celebra el Día de la Madre y apoya a los emprendedores locales. Desde las 15 hasta las 20 horas, la Plaza San Martín será el punto de encuentro para vecinos y visitantes que quieran recorrer una gran feria con productos artesanales, espectáculos culturales y sorteos.



La actividad, organizada por el Consejo Municipal de Economía Social, cuenta con la participación de Cáritas, FeriArte, Manos Patagónicas y otros espacios feriantes de la ciudad.



“Queremos destacar estos espacios que siempre están ofreciendo productos realizados en nuestra localidad, y qué mejor que hacerlo en una fecha tan especial como el Día de la Madre”, expresó Paula Botto, directora de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Esquel. También agradeció el acompañamiento de comercios quienes, como en años anteriores, apoyan con premios para sorteos.



Además de la feria, la jornada tendrá un fuerte componente cultural y solidario. Habrá música, danzas, espectáculos en vivo y una atmósfera pensada para el disfrute en familia. “Invitamos a que traigan su reposera, la silla, el termo y el mate para pasar una linda tarde. Además de los premios que donan los comercios, muchos emprendedores también aportan regalos para los sorteos”, comentó Sonia Correa, referente de Cáritas.



Por su parte, Oriana Ferrá, también de Cáritas, remarcó un detalle importante: “Este mes se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, por eso cada stand tendrá un detalle rosa. Es una forma de unirnos también a esta causa desde nuestro lugar”.



La propuesta contará con la participación de emprendedores de distintos puntos como Río Percy y el Parque Nacional Los Alerces, sumando diversidad de productos y propuestas para todos los gustos. Romina Villaverde, de FeriArte, aseguró: “Todas las ferias organizadas de Esquel vamos a estar presentes. Somos un montón y los esperamos a todos para disfrutar y apoyar lo nuestro”.



Finalmente, desde Manos Patagónicas destacaron que ofrecerán una gran variedad de diseños y productos artesanales: “Va a haber manualeros, diseñadores y muchas sorpresas. Los esperamos a todos para compartir un día en familia o con amigos”, afirmó su representante.

