Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Taccetta se expresó sobre la suba en tarifas de taxis y remises aprobada por el Concejo Deliberante

"Sé que había un grupo que se había manifestado en contra del aumento, porque planteaba que le disminuía considerablemente los viajes y los ingresos”, marcó el intendente, sobre la discusión que generan las nuevas tarifas.
El Concejo Deliberante de Esquel aprobó en la sesión de este lunes la ordenanza que actualiza los valores del servicio de taxis y remises, con un incremento del 8,3% y llegando la bajada de bandera a $ 1.950. El Intendente Matías Taccetta se refirió al debate sobre esa problemática.

 


El funcionario recordó que “hay una ordenanza donde plantea la actualización automática o la actualización cada X cantidad de meses”, lo cual marca esa posibilidad: “No hablé con taxistas, algunos están a favor, otros en contra. Sé que había un grupo que se había manifestado en contra del aumento, porque planteaba que le disminuía considerablemente los viajes y los ingresos”.

 


La discusión será abordada desde el Concejo, y hablando con los trabajadores, según propone el intendente: “Me voy a juntar con los concejales, creo que salió con mayoría simple, pero hay que escuchar primero a los dueños y a los peones de los taxis para ver qué es lo que está pasando”.

 


Taccetta concluyó que es una discusión valida y será atendida: “Por más que haya una ordenanza que exige un incremento y hay algunos propietarios de taxis que no lo quieren, habrá que escucharlos a ellos para ver cuál es el planteo. De nada sirve que tengan cada vez menos viajes y menos ingresos, pero todavía no me llevo la ordenanza como para promulgado”.

 


SL

 

