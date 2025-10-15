Taccetta se expresó sobre la suba en tarifas de taxis y remises aprobada por el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Esquel aprobó en la sesión de este lunes la ordenanza que actualiza los valores del servicio de taxis y remises, con un incremento del 8,3% y llegando la bajada de bandera a $ 1.950. El Intendente Matías Taccetta se refirió al debate sobre esa problemática.



El funcionario recordó que “hay una ordenanza donde plantea la actualización automática o la actualización cada X cantidad de meses”, lo cual marca esa posibilidad: “No hablé con taxistas, algunos están a favor, otros en contra. Sé que había un grupo que se había manifestado en contra del aumento, porque planteaba que le disminuía considerablemente los viajes y los ingresos”.



La discusión será abordada desde el Concejo, y hablando con los trabajadores, según propone el intendente: “Me voy a juntar con los concejales, creo que salió con mayoría simple, pero hay que escuchar primero a los dueños y a los peones de los taxis para ver qué es lo que está pasando”.



Taccetta concluyó que es una discusión valida y será atendida: “Por más que haya una ordenanza que exige un incremento y hay algunos propietarios de taxis que no lo quieren, habrá que escucharlos a ellos para ver cuál es el planteo. De nada sirve que tengan cada vez menos viajes y menos ingresos, pero todavía no me llevo la ordenanza como para promulgado”.



