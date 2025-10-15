11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
15 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Sánchez Albornoz destacó los avances realizados desde el Municipio en el Centro de Encuentro de Esquel

 “Recordemos que esos centros de encuentro fueron una política del kirchnerismo a nivel nacional", remarcó la conejal y celebró los avances en el nuevo Natatorio: "Hay que acompañarlo con un fuerte trabajo de becas".
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La concejal Silvana Sánchez Albornoz destacó los avances realizados desde el Municipio en el Centro de Encuentro de Esquel: “Recordemos que esos centros de encuentro fueron una política del kirchnerismo a nivel nacional. Acá, a nivel local fue durante el gobierno del Rafa Williams que se construyó ese lugar que la verdad es que es magnífico, está muy bien pensado”, explicó.

 


La necesidad de un nuevo natatorio para los vecinos y vecinas es otro gran avance: “Completarlo con la funcionalidad del natatorio a mí me parece perfecto, yo acompaño a ese tipo de inversiones y ese tipo de políticas porque además está en un lugar clave de nuestra ciudad que está creciendo mucho”.

 


La puesta a punto de los espacios públicos como un bien común: “Tenemos un anfiteatro que permite hacer ferias, que permite tener clases y si le sumamos la posibilidad de un natatorio más que sabemos que es necesario para nuestra ciudad, creo que tiene que ser acompañado también desde el Ejecutivo Municipal”.

 


Pensando en las personas que “no puedan pagar el natatorio, porque sabemos que hoy las escuelas deportivas municipales se pagan, el costo va aumentando conforme aumenta el módulo y así que creo que hay que acompañarlo con un fuerte trabajo de becas o de alguna otra estrategia que permita que nuestros chicos aprendan a nadar, que en zonas como las nuestras es esencial y salva vidas”.

 


La difusión y accesibilidad al espacio son puntos clave para que cumplan su rol: “El barrio se tiene que apropiar de esos espacios, la universidad por un convenio que hay, que nosotros acá ratificamos en el Concejo Deliberante”, recordó, marcando también que “la semana pasada hicimos una gran jornada de salud mental, la hicimos ahí y se pudo trabajar armoniosamente con las actividades de la universidad”.

 


SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Banco Nación festeja sus 100 años con una agenda abierta a la comunidad
2
 Sánchez Albornoz cuestiona el proyecto de ordenanza de bicicletas
3
 Taller Crearte: Jóvenes y adultos con discapacidad transforman jeans donados en camas para perros
4
 Esquel lanza una campaña para generar conciencia de que "la ropa no es basura"
5
 Grandes corredores estarán presentes en el Frontera Trail
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
4
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
5
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -