La concejal Silvana Sánchez Albornoz destacó los avances realizados desde el Municipio en el Centro de Encuentro de Esquel: “Recordemos que esos centros de encuentro fueron una política del kirchnerismo a nivel nacional. Acá, a nivel local fue durante el gobierno del Rafa Williams que se construyó ese lugar que la verdad es que es magnífico, está muy bien pensado”, explicó.



La necesidad de un nuevo natatorio para los vecinos y vecinas es otro gran avance: “Completarlo con la funcionalidad del natatorio a mí me parece perfecto, yo acompaño a ese tipo de inversiones y ese tipo de políticas porque además está en un lugar clave de nuestra ciudad que está creciendo mucho”.



La puesta a punto de los espacios públicos como un bien común: “Tenemos un anfiteatro que permite hacer ferias, que permite tener clases y si le sumamos la posibilidad de un natatorio más que sabemos que es necesario para nuestra ciudad, creo que tiene que ser acompañado también desde el Ejecutivo Municipal”.



Pensando en las personas que “no puedan pagar el natatorio, porque sabemos que hoy las escuelas deportivas municipales se pagan, el costo va aumentando conforme aumenta el módulo y así que creo que hay que acompañarlo con un fuerte trabajo de becas o de alguna otra estrategia que permita que nuestros chicos aprendan a nadar, que en zonas como las nuestras es esencial y salva vidas”.



La difusión y accesibilidad al espacio son puntos clave para que cumplan su rol: “El barrio se tiene que apropiar de esos espacios, la universidad por un convenio que hay, que nosotros acá ratificamos en el Concejo Deliberante”, recordó, marcando también que “la semana pasada hicimos una gran jornada de salud mental, la hicimos ahí y se pudo trabajar armoniosamente con las actividades de la universidad”.



SL

