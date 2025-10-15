Fake news: Luque denunció penalmente la difusión de información difamatoria

Juan Pablo Luque denunció penalmente al portal "Chubut Noticias" por difundir fake news.

El exintendente de Comodoro Rivadavia y candidato a diputado nacional presentó una denuncia penal contra el portal “Chubut Noticias”, al que acusa de publicar información falsa y difamatoria con intencionalidad política, en plena campaña electoral.

La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia y apunta a una publicación del 10 de octubre titulada “Según los condenados por la Emergencia Climática, ‘Luque era el jefe de la banda’”. En esa nota, el portal lo vincula con supuestos delitos vinculados al manejo de fondos durante la emergencia climática de 2017, algo que el dirigente calificó como “una mentira absoluta con fines electorales”.

“El periodismo debe perseguir la verdad. Este portal es un invento solo para publicar noticias falsas sobre mí”, aseguró Luque luego de presentar la denuncia.

El escrito judicial solicita la preservación del contenido digital, la identificación de los responsables editoriales y la realización de pericias informáticas para determinar el origen de la publicación y su posible financiamiento. Además, pide que se investigue por los delitos de calumnias e injurias (arts. 109, 110 y 54 del Código Penal).

El impacto de las fake news y la necesidad de aclaración

Hace pocas semanas, un programa del canal TN conducido por los periodistas Jonatan Viale y Bruno Yacono, tuvo que rectificarse aclarando que tenían información incorrecta y pidieron disculpas a Luque. Lo mencionaban vinculado a causas penales en la provincia, las cuales son inexistentes

."Hago una aclaración, el viernes cuando estábamos hablando de los políticos que tienen problemas con la justicia, dijimos que uno de los candidatos de Chubut, Juan Pablo Luque, tenía una causa por supuesto desvío de fondos públicos en Comodoro Rivadavia, pero él no está imputado. Hacemos la aclaración para dar la información correcta porque es lo que corresponde", expuso Bruno Yacono, panelista del programa conducido por Jonatan Viale.

Luque remarcó que jamás fue imputado ni procesado por ninguna causa vinculada a la emergencia climática ni por hechos de corrupción, y advirtió que este tipo de maniobras “buscan ensuciar la política y confundir a la gente con mentiras fabricadas”.

La presentación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que sostiene que la libertad de expresión no ampara la difusión deliberada de información falsa. Según el texto, se trata de una campaña difamatoria que excede el marco de la crítica política y afecta el derecho a competir en igualdad de condiciones.

