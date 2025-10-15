Un hombre fue condenado a tres años de prisión por tres hechos ocurridos entre 2023 y 2025

Durante la audiencia realizada este martes, la Fiscalía (que participó de manera remota desde El Bolsón) presentó la acusación y la evidencia reunida en los tres legajos acumulados. La defensa particular aceptó el acuerdo y la jueza interviniente resolvió homologarlo, declarando al imputado penalmente responsable y reincidente.

Tres hechos y una condena

El primero de los hechos ocurrió el 23 de abril de 2023 en una vivienda del barrio Andén de El Bolsón. El condenado y otras tres personas (ya sentenciadas en otro proceso) intentaron ingresar al domicilio de una víctima para robar. El propietario logró impedir el ingreso y alertó a la policía, provocando la huida de los sospechosos.

La acusación fue respaldada por filmaciones, pericias del Gabinete de Criminalística y declaraciones de testigos y efectivos. Este hecho fue calificado como tentativa de robo agravado en poblado y en banda.

El segundo hecho tuvo lugar el 31 de mayo de 2025, cuando el acusado y otro individuo no identificado forzaron una puerta en una vivienda de Bahía Serena y se llevaron dinero en moneda extranjera. Las cámaras de seguridad municipales registraron un vehículo coincidente con el del acusado, posteriormente secuestrado tras una persecución policial. Este episodio fue calificado como robo simple.

El tercer hecho ocurrió esa misma noche, en San Carlos de Bariloche, donde el hombre intentó evadir un control policial, protagonizando una persecución que terminó con colisiones y maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a efectivos y civiles. Este hecho fue calificado como resistencia agravada a la autoridad.

Tres años de prisión efectiva y reincidencia

Durante el juicio abreviado, el acusado reconoció su responsabilidad y aceptó la calificación legal propuesta por la Fiscalía. La jueza, tras el control de legalidad, sostuvo que los hechos y las pruebas coincidían con las figuras penales y que la pena solicitada se encontraba dentro de la escala prevista por el Código Penal.

Finalmente, impuso una condena de tres años de prisión efectiva y declaró la reincidencia del condenado.

O.P.