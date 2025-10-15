La ciudad busca ser sede de concentraciones nacionales de selecciones juveniles

Tras el éxito de la reciente Expo Deportes, el municipio de Esquel, a través de su área de Deportes, se prepara para impulsar el desarrollo de atletas y la proyección de la ciudad como centro de alto rendimiento. Las visitas de importantes entrenadores y coordinadores nacionales, como el ENARD, abren la puerta a futuras concentraciones de selecciones juveniles y torneos especiales.

Walter Torres, funcionario del área, se mostró "muy contento por la recepción de los clubes, de los atletas, de las instituciones que han participado" en la Expo Deportes. El encuentro fue clave para generar interés en las autoridades deportivas nacionales.

Torres destacó que los representantes del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) se fueron "muy conformes y ellos con muchas ganas de desarrollar muchas cosas en la zona, por los atletas que tenemos, por las instalaciones que hay".

En este contexto, se identificaron espacios estratégicos con gran potencial para el entrenamiento:

La Z: Un lugar visitado y calificado por el reconocido entrenador Horacio Anselmi como un sitio "con mucho potencial como para desarrollarlo". Torres anticipó que de a poco se irá desarrollando y que habrá una "presencia muy particular ahí arriba".

Deportes Acuáticos: El municipio está cerrando la organización de la escuelita municipal de kayak con Fernando Chaparro, aprovechando espejos de agua como La Z.

La visita de referentes del deporte nacional generó expectativas para atraer eventos de primer nivel a Esquel:

Vóley: Carlos Getzelevich , coordinador del D.A.R. y un entrenador de vóley histórico de la Argentina, manifestó interés en realizar alguna "concentración juvenil de alguna selección" en la ciudad.

Natación: Walter Rodríguez, referente de natación, analizó la posibilidad de generar algún torneo especial en la ciudad. Este proyecto se apoya en que Esquel tendrá "en poco tiempo más dos piletas en nuestra ciudad, un segundo natatorio municipal".

Torres concluyó que la combinación de las instalaciones actuales, como la residencia que posee la ciudad, más las nuevas obras, "ayuda a esto a proyectar cosas para adelante y que el deporte sabemos que lo importante que es la comunidad".



T.B

