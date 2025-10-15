Jugadores del APACH se consagraron campeones nacionales en el Torneo de Ladies y Veteranos de pádel

El pádel esquelense vivió un fin de semana que marcará un hito para la disciplina en la Patagonia.



Con una participación récord, la Asociación de Pádel del Chubut (APACH), con sede en Esquel, se destacó en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos de la Federación Argentina de Pádel, disputado en Córdoba entre el 10 y el 13 de octubre.

La competencia, que congregó a 652 jugadores de todo el país en 326 parejas, es reconocida por ser un homenaje a la "pasión duradera por el pádel" y a la "experiencia y mentalidad de juego" de sus participantes.

APACH presentó una delegación sin precedentes de 26 parejas, de las cuales un 70% eran oriundas de Esquel. Esta masiva participación reflejó el crecimiento sostenido del deporte en la región.

El esfuerzo se tradujo en resultados de alto nivel: ocho parejas avanzaron a octavos de final, seis a cuartos, tres a semifinales, y dos duplas de la ciudad lograron alcanzar el podio nacional. La experiencia de los jugadores y jugadoras se hizo evidente en su capacidad para "manejar la presión, a mantener la calma en los momentos críticos y a encontrar soluciones creativas", según el análisis del torneo.

Entre los logros más resonantes se encuentra el Campeonato Nacional obtenido por Dana Roberts y Karin Bestene. La pareja de Esquel se impuso con autoridad en la categoría Damas 4 +40, al vencer en la final a Yanina Eloicegui y Flavia Tieri (del Noroeste de Buenos Aires, APOB) con un marcador contundente de 6/0 y 6/1. El desempeño de Dana Roberts fue reconocido además con el honor de ser escolta de la bandera durante la ceremonia de premiación.





El podio patagónico se completó con el Subcampeonato Nacional alcanzado por Paola Mauro y Manuela Gutiérrez en la categoría Damas 4 +30. Tras una final ajustada, cayeron ante la dupla de Santa Fe, Macarena Abdeneve y Laura Burgstaller, con parciales de 6/2, 2/6 y 2/6.





Desde APACH se hizo hincapié en el "gran progreso" del equipo respecto del año anterior, especialmente considerando que varias parejas "estrenaban categoría" tras haber ascendido en el último provincial.

La adaptación fue un factor clave, ya que los representantes de Esquel compitieron bajo "exigentes condiciones climáticas" de Córdoba, con altas temperaturas y una pelota que "se comportaba de manera muy distinta al clima patagónico". A pesar de estos desafíos, las jugadoras y jugadores de la ciudad "mostraron entrega, adaptación y un nivel competitivo a la altura del torneo nacional".

El compromiso con la competencia ya mira hacia el futuro. La próxima edición del Torneo Nacional de Ladies y Veteranos se llevará a cabo en Mar del Plata, en octubre del año 2026, representando un nuevo reto para los atletas de Esquel.





T.B