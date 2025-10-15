Amaneció con lluvia y se espera viento fuerte por la tarde

La jornada comenzó gris y húmeda en toda la Comarca, con lluvias persistentes desde la madrugada que se hacen sentir aún durante la mañana. Las temperaturas rondan los 7 grados, con sensación térmica similar y un ambiente frío y calmo, apenas movido por ráfagas suaves del noroeste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán inestables durante la mañana, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%. Hacia el mediodía comenzarán a abrirse algunos claros, y por la tarde el clima cambiará de protagonista: el viento.

🔸 Alerta amarillo: el SMN advierte que la zona será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser incluso mayores en zonas altas o abiertas.

Durante la tarde y la noche se espera que el cielo se mantenga con nubes y claros, con temperaturas máximas alrededor de los 13 grados y una sensación térmica algo más baja por el viento.

Mañana: lluvias y algunas nevadas aisladas, 4°C.

lluvias y algunas nevadas aisladas, 4°C. Tarde: nubes y claros, ventoso, máxima de 9 a 13°C.

Noche: se mantiene ventoso, 5°C.

Ráfagas: entre 70 y 90 km/h del oeste.

Las condiciones irán mejorando hacia la noche, aunque el viento seguirá siendo el principal protagonista hasta el jueves. El resto de la semana promete jornadas más templadas y con más presencia de sol.

O.P.