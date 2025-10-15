14°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 15 de Octubre de 2025
15 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Amaneció con lluvia y se espera viento fuerte por la tarde

Tras una noche pasada por agua, la Comarca Andina sigue bajo la lluvia este miércoles 15 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por vientos durante la tarde.
La jornada comenzó gris y húmeda en toda la Comarca, con lluvias persistentes desde la madrugada que se hacen sentir aún durante la mañana. Las temperaturas rondan los 7 grados, con sensación térmica similar y un ambiente frío y calmo, apenas movido por ráfagas suaves del noroeste.

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones se mantendrán inestables durante la mañana, con probabilidades de precipitación entre el 10 y el 40%. Hacia el mediodía comenzarán a abrirse algunos claros, y por la tarde el clima cambiará de protagonista: el viento.

 

🔸 Alerta amarillo: el SMN advierte que la zona será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de 40 a 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser incluso mayores en zonas altas o abiertas.

 

 

Durante la tarde y la noche se espera que el cielo se mantenga con nubes y claros, con temperaturas máximas alrededor de los 13 grados y una sensación térmica algo más baja por el viento.

 

  • Mañana: lluvias y algunas nevadas aisladas, 4°C.

  • Tarde: nubes y claros, ventoso, máxima de 9 a 13°C.

     

  • Noche: se mantiene ventoso, 5°C.

     

  • Ráfagas: entre 70 y 90 km/h del oeste.

     

Las condiciones irán mejorando hacia la noche, aunque el viento seguirá siendo el principal protagonista hasta el jueves. El resto de la semana promete jornadas más templadas y con más presencia de sol.

 

 

 

O.P.

 

