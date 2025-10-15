Estados Unidos promete respaldo financiero a Milei, pero depende del resultado electoral

El presidente Javier Milei mantuvo este martes un encuentro con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde ambos compartieron un almuerzo junto a sus respectivas comitivas. La reunión se dio luego de confirmarse la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina, un respaldo que Trump condicionó al resultado de las próximas elecciones legislativas: “Si Milei pierde las elecciones, no seremos generosos con Argentina”, advirtió.

Durante el encuentro, del que participó la prensa, Milei agradeció a Trump por su apoyo y por el rescate de los rehenes argentinos en Gaza, a lo que el exmandatario estadounidense respondió con un mensaje político directo: “Acá estamos dándote un apoyo para las elecciones”. Trump destacó que Argentina, junto con El Salvador y Costa Rica, es uno de los principales aliados de Washington en América del Sur.

Durante el encuentro, el mandatario argentino entregó a Trump una carta escrita por los familiares de los rehenes argentinos liberados en Gaza, quienes le expresaron su agradecimiento.

La delegación argentina estuvo integrada por el canciller Gerardo Werthein, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. En tanto, Karina Milei y Santiago Caputo, los principales asesores del mandatario, permanecieron fuera del almuerzo oficial.

Previo al encuentro, Milei pasó la noche en la Blair House, la residencia oficial destinada a jefes de Estado, donde coordinó junto a su equipo los detalles de la reunión. Tras el almuerzo, el presidente publicó en su cuenta de X un mensaje en el que celebró la “alianza estratégica” con Estados Unidos: “Desde antes de ser presidente sostuve que la Argentina debía ser una aliada de los Estados Unidos. Cumplir con esa promesa es un paso más en el camino que emprendimos el 10 de diciembre: hacer Argentina grande otra vez”.

El encuentro culminó con expresiones de respaldo mutuo y con expectativas de nuevos acuerdos comerciales y reducciones arancelarias, mientras el presidente argentino se prepara para regresar al país tras la gira en Washington.

R.G.