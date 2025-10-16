Sofocaron un incendio en una vivienda sobre la Ruta 40

Durante la tarde del miércoles, los Bomberos Voluntarios de El Hoyo acudieron a un llamado por un incendio estructural en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional 40, en las inmediaciones de la Escuela N.º 81.

Tras el toque de sirena, dos móviles se dirigieron al lugar, donde constataron que el fuego se había iniciado en la chimenea de la casa, sin propagarse al resto de la estructura.

“Se trató de un incendio de chimenea sin afectar la vivienda. Una vez asegurada la escena, se procedió a la desobstrucción del caño”, informaron desde el cuartel.

En el operativo también participaron efectivos de la Policía del Chubut y personal del GRIM.

Recomendaciones para evitar incendios en chimeneas

Desde el cuartel de Bomberos recordaron la importancia de mantener las chimeneas limpias y en buen estado, ya que la acumulación de hollín puede provocar incendios como el ocurrido.

Entre los consejos prácticos, están:

Limpiar regularmente el caño, desde arriba, utilizando una cadena o soga con cepillo para desprender hollín y cenizas.

Tener siempre a mano una pala y un balde para retirar los residuos.

Revisar la aislación y las ventilaciones del tiraje, para garantizar una buena circulación de aire y evitar obstrucciones.

O.P.