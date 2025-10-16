14°
14°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 16 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina homicidioEl BolsónJulián Di Salvo
16 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Homicidio en El Bolsón: Fiscalía se opuso a morigerar la prisión preventiva del imputado

El acusado seguirá detenido mientras se investiga la muerte de Julián Salvo, quien fue atacado con un arma blanca tras una discusión en una vivienda y recibió múltiples heridas que le provocaron la muerte minutos después.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante una audiencia desarrollada este miércoles, el abogado defensor del imputado solicitó que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva, vigente desde el 1° de octubre, por una modalidad menos restrictiva, como presentaciones periódicas ante la justicia, prisión domiciliaria o el uso de tobillera electrónica.

 

La intención era que el acusado pudiera continuar el proceso sin cumplir prisión de manera efectiva, mientras se investigan los hechos que se le atribuyen.

 

Postura de la Fiscalía

 

El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, argumentando que:

 

  • La prisión preventiva sigue siendo necesaria y proporcional, dadas las características del hecho y los riesgos procesales existentes.

     

  • El imputado no cumple las condiciones excepcionales requeridas para reemplazar la prisión por una medida alternativa.

     

El juez interviniente confirmó la medida cautelar, que continuará vigente hasta la finalización de la investigación.

 

 

Hechos imputados

 

El imputado está acusado de participar en el homicidio de Julián Daniel Salvo, ocurrido en una vivienda del barrio Irigoyen de El Bolsón, ubicada en las calles Las Heras y Cacique Linares.

 

Según la Fiscalía:

 

  • Dos hombres, entre ellos la víctima, llegaron a la vivienda en motocicleta.

     

  • Se produjo una discusión, y el imputado salió de la vivienda portando un arma blanca.

     

  • El acusado habría atacado inicialmente a uno de los visitantes y luego persiguió a Salvo más de veinte metros, asestándole múltiples heridas punzocortantes en tórax y espalda.

     

  • Las lesiones provocaron un shock hipovolémico, que ocasionó la muerte de la víctima minutos después en el hospital.

     

Medida cautelar

 

La prisión preventiva fue dispuesta inicialmente el 1° de octubre y seguirá vigente mientras se desarrollan las investigaciones judiciales correspondientes. La decisión busca asegurar la investigación y garantizar la presencia del imputado durante el proceso.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Maltrato Animal en Esquel: Retiran perros con orden de allanamiento e inician causas penales a tutores
2
 Marco Borges, como dice la canción “nunca caminarás solo”
3
 Accidente fatal en Ruta 16: La Fiscalía califica el hecho como homicidio con dolo eventual
4
 Vuelve el Desafío Doña Petro: La carrera solidaria de Esquel en homenaje a una pionera del barrio 28 de Junio
5
 Confirman la anulación de un juicio y envían a investigar a un juez por "uso incorrecto de la IA"
1
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
2
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
3
 Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina
4
 Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires
5
 Raposeiras explicó que la denuncia contra Taccetta no fue desestimada por la justicia: “Solamente se archivó”
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -