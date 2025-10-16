Homicidio en El Bolsón: Fiscalía se opuso a morigerar la prisión preventiva del imputado

Durante una audiencia desarrollada este miércoles, el abogado defensor del imputado solicitó que se modificara la medida cautelar de prisión preventiva, vigente desde el 1° de octubre, por una modalidad menos restrictiva, como presentaciones periódicas ante la justicia, prisión domiciliaria o el uso de tobillera electrónica.

La intención era que el acusado pudiera continuar el proceso sin cumplir prisión de manera efectiva, mientras se investigan los hechos que se le atribuyen.

Postura de la Fiscalía

El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, argumentando que:

La prisión preventiva sigue siendo necesaria y proporcional , dadas las características del hecho y los riesgos procesales existentes.

El imputado no cumple las condiciones excepcionales requeridas para reemplazar la prisión por una medida alternativa.

El juez interviniente confirmó la medida cautelar, que continuará vigente hasta la finalización de la investigación.

Hechos imputados

El imputado está acusado de participar en el homicidio de Julián Daniel Salvo, ocurrido en una vivienda del barrio Irigoyen de El Bolsón, ubicada en las calles Las Heras y Cacique Linares.

Según la Fiscalía:

Dos hombres, entre ellos la víctima, llegaron a la vivienda en motocicleta.

Se produjo una discusión, y el imputado salió de la vivienda portando un arma blanca .

El acusado habría atacado inicialmente a uno de los visitantes y luego persiguió a Salvo más de veinte metros , asestándole múltiples heridas punzocortantes en tórax y espalda.

Las lesiones provocaron un shock hipovolémico, que ocasionó la muerte de la víctima minutos después en el hospital.

Medida cautelar

La prisión preventiva fue dispuesta inicialmente el 1° de octubre y seguirá vigente mientras se desarrollan las investigaciones judiciales correspondientes. La decisión busca asegurar la investigación y garantizar la presencia del imputado durante el proceso.

O.P.