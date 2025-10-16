Invitan a Ciclo de Cantautores de la Comarca

El Ciclo de Cantautores de la Comarca vuelve con una nueva fecha este sábado 18 de octubre a las 20 hs en el Centro Cultural Galeano (Onelli y Dorrego, El Bolsón).

El encuentro contará con la presentación de Lali Estivill, Paz Romero con la Banda y Alejandro Bouso, artistas locales que mostrarán sus propuestas musicales originales y llenas de identidad, reflejando paisajes, emociones y experiencias propias de la Comarca Andina.

Entrada y organización

El evento es organizado por Nola Podes Crew, productora local que busca jerarquizar la obra original de la Comarca Andina, generando espacios de producción y oportunidades para los artistas de la zona, con más de tres años de experiencia en shows y audiovisuales en El Bolsón y Lago Puelo.

La entrada será a la gorra consciente, con sugerencia de $10.000, pero no excluyente.

O.P.