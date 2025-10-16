14°
Jueves 16 de Octubre de 2025
El Bolsón
16 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Invitan a Ciclo de Cantautores de la Comarca

El Ciclo de Cantautores de la Comarca tendrá una nueva edición este sábado 18 de octubre, con Lali Estivill, Paz Romero con la Banda y Alejandro Bouso.
Por Redacción Red43

El Ciclo de Cantautores de la Comarca vuelve con una nueva fecha este sábado 18 de octubre a las 20 hs en el Centro Cultural Galeano (Onelli y Dorrego, El Bolsón).

 

El encuentro contará con la presentación de Lali Estivill, Paz Romero con la Banda y Alejandro Bouso, artistas locales que mostrarán sus propuestas musicales originales y llenas de identidad, reflejando paisajes, emociones y experiencias propias de la Comarca Andina.

 

 

Entrada y organización

 

El evento es organizado por Nola Podes Crew, productora local que busca jerarquizar la obra original de la Comarca Andina, generando espacios de producción y oportunidades para los artistas de la zona, con más de tres años de experiencia en shows y audiovisuales en El Bolsón y Lago Puelo.

 

La entrada será a la gorra consciente, con sugerencia de $10.000, pero no excluyente.

 

 

 

 

O.P.

 

