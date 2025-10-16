14°
Jueves 16 de Octubre de 2025
16 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El cielo se despeja, pero el viento se mantiene este jueves

La jornada comenzó con frío y algunas nubes en retirada. El SMN mantiene un leve aviso de lluvias aisladas, aunque el día se perfila mayormente estable, con sol y fuertes ráfagas del oeste.
Por Redacción Red43

La Comarca Andina amaneció con el cielo parcialmente despejado y apenas 6°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

Aunque el organismo mantiene una baja probabilidad de lluvias o nevadas leves en zonas altas (10% a 40%), lo más probable es que el jueves transcurra sin precipitaciones y con mejoras hacia el mediodía.

 

El aire frío se sintió en el amanecer, pero con el correr de las horas las temperaturas subirán hasta los 12°C, ofreciendo una tarde más agradable, ideal para actividades al aire libre (siempre que el viento lo permita).

 

El viento, protagonista de la jornada

 

Desde media mañana y durante toda la tarde, el viento será intenso del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

 

 

Estas condiciones podrían mantenerse hasta la noche, cuando se espera un descenso de la intensidad y un cielo ligeramente nublado, con mínimas cercanas a los 3°C.

 

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado con momentos de sol. 

 

Efemérides del día

 

El 16 de octubre coincide con varias fechas:

 

  • Día Mundial de la Alimentación, promovido por la FAO desde 1979.

     

  • Día Internacional del Pan, homenaje a uno de los alimentos más universales.

     

  • Día de la Anestesia y del Anestesiólogo, recordando la primera cirugía con anestesia en 1846.

     

  • Día Internacional del Jefe, surgido de una simpática anécdota familiar.

     

Resumen del pronóstico

 

Momento del día Cielo Temp. (°C) Viento Ráfagas Lluvia
Mañana Parcialmente nublado Oeste 32-41 km/h Hasta 78 km/h 10-40%
Tarde Mayormente nublado con sol 12° SO 42-50 km/h Hasta 78 km/h 0-10%
Noche Ligeramente nublado Oeste 23-31 km/h Hasta 59 km/h

0%

 

 

 

O.P.

 

