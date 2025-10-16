El cielo se despeja, pero el viento se mantiene este jueves

La Comarca Andina amaneció con el cielo parcialmente despejado y apenas 6°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Aunque el organismo mantiene una baja probabilidad de lluvias o nevadas leves en zonas altas (10% a 40%), lo más probable es que el jueves transcurra sin precipitaciones y con mejoras hacia el mediodía.
El aire frío se sintió en el amanecer, pero con el correr de las horas las temperaturas subirán hasta los 12°C, ofreciendo una tarde más agradable, ideal para actividades al aire libre (siempre que el viento lo permita).
El viento, protagonista de la jornada
Desde media mañana y durante toda la tarde, el viento será intenso del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.
Estas condiciones podrían mantenerse hasta la noche, cuando se espera un descenso de la intensidad y un cielo ligeramente nublado, con mínimas cercanas a los 3°C.
Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado con momentos de sol.
Efemérides del día
El 16 de octubre coincide con varias fechas:
-
Día Mundial de la Alimentación, promovido por la FAO desde 1979.
-
Día Internacional del Pan, homenaje a uno de los alimentos más universales.
-
Día de la Anestesia y del Anestesiólogo, recordando la primera cirugía con anestesia en 1846.
-
Día Internacional del Jefe, surgido de una simpática anécdota familiar.
Resumen del pronóstico
|Momento del día
|Cielo
|Temp. (°C)
|Viento
|Ráfagas
|Lluvia
|Mañana
|Parcialmente nublado
|3°
|Oeste 32-41 km/h
|Hasta 78 km/h
|10-40%
|Tarde
|Mayormente nublado con sol
|12°
|SO 42-50 km/h
|Hasta 78 km/h
|0-10%
|Noche
|Ligeramente nublado
|9°
|Oeste 23-31 km/h
|Hasta 59 km/h
|
0%
O.P.