El cielo se despeja, pero el viento se mantiene este jueves

La Comarca Andina amaneció con el cielo parcialmente despejado y apenas 6°C, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque el organismo mantiene una baja probabilidad de lluvias o nevadas leves en zonas altas (10% a 40%), lo más probable es que el jueves transcurra sin precipitaciones y con mejoras hacia el mediodía.

El aire frío se sintió en el amanecer, pero con el correr de las horas las temperaturas subirán hasta los 12°C, ofreciendo una tarde más agradable, ideal para actividades al aire libre (siempre que el viento lo permita).

El viento, protagonista de la jornada

Desde media mañana y durante toda la tarde, el viento será intenso del oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Estas condiciones podrían mantenerse hasta la noche, cuando se espera un descenso de la intensidad y un cielo ligeramente nublado, con mínimas cercanas a los 3°C.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado con momentos de sol.

Efemérides del día

El 16 de octubre coincide con varias fechas:

Día Mundial de la Alimentación , promovido por la FAO desde 1979.

Día Internacional del Pan , homenaje a uno de los alimentos más universales.

Día de la Anestesia y del Anestesiólogo , recordando la primera cirugía con anestesia en 1846.

Día Internacional del Jefe, surgido de una simpática anécdota familiar.

Resumen del pronóstico

Momento del día Cielo Temp. (°C) Viento Ráfagas Lluvia Mañana Parcialmente nublado 3° Oeste 32-41 km/h Hasta 78 km/h 10-40% Tarde Mayormente nublado con sol 12° SO 42-50 km/h Hasta 78 km/h 0-10% Noche Ligeramente nublado 9° Oeste 23-31 km/h Hasta 59 km/h 0%

