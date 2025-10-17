Se corrió la segunda edición del "Desafío Tecka" de Mountain Bike

Los ciclistas Nathalia Delgado y Luciano Crettón fueron los más rápidos en la clasificación general de la segunda edición de la prueba de Mountain Bike “Desafío Tecka”, competencia que tuvo lugar en la jornada del domingo.

Con la organización del municipio local, y el acompañamiento de Chubut Deportes, la 2° edición del “Desafío Tecka” que convocó a ciclistas de toda la región, donde se destacó la sobresaliente presentación de los juveniles que integran la selección chubutense.

Sobre un trazado que atravesaba el pueblo, y luego continuaba por caminos y senderos recorriendo los alrededores, se desarrolló la competencia en esta jornada deportiva acompañada por un clima ideal.

Hay que destacar que la competencia contó con una excelente organización por parte de la Dirección de Deportes junto a la APSV y la policía de la provincia.

PRINCIPALES POSICIONES - CLASIFICACION POR CATEGORÍA

General A1

1° Luciano Crettón 1h 43m 19seg.

2° David Monteros 1h 51m 40seg.

3° Federico Jones 1h 53m 49seg.

Juveniles

1° Axel Orias 1h 46m 41seg.

2° Mariano Miranda 1h 51m 4seg.

3° David Jaramillo 1h 58m 56seg.

Promo A Masculino

1° Máximo Molina

2° Diego Blanco

3° Raúl Loncón

Promo A Femenino

1° Morena Caninqueo

2° Jessica Lagos

3° Jennifer Miguens

Promo B Masculino

1° Roberto Castro

2° Miguel Maliqueo

3° Sergio González

General Elite Masculino

1° Enzo Bullone 1h 43m 58seg.

2° Jonathan Antiñanco 1h 44m 55seg

3° David Bravo 1h 47m 24seg.

General Elite Femenino

1° Sheila Jones 1h 59m 2seg.

2° Gabriela Diaz 2h 45m 55seg.

General A2 Masculino

1° Lucas Bullone 1h 44m 59seg.

2° Javier Muñoz 1h 45 m 00 seg.

3° Agustín Correa 1h 47m 22seg.

General A2 Femenino

1° Soledad Jones 2h 14m 23seg.

2° María Devetak 2h 20m 54seg.

3° María Betanzos 2h 53m 35seg.

General B1 Femenino

1° Nathalia Delgado 1h 53m 32seg.

2° Vanesa Fuentealba 2h 8m 59seg.

3° María Jones 2h 20m 19seg.

General B2

1° Eduardo Flores 1h 44m 06seg

2° Gustavo Fernández 1h 45m 12seg.

3° Néstor Colinecul 1h 49m 56seg.

General C1

1° Miguel Tejeda 1h 53m 29seg.

2° Omar Beatove 2h 1m 10seg.

3° Walter Aravena 2h 5m 38 seg.

General C2

1° Norman Williams 1h 56m 39seg.

2° Lisandro Jaramillo 2h 00m 57seg

3° Claudio Carranza 2h 5m 28seg.

General D1

1° Ronal Davies 2h 3m 57seg.

2° Eduardo Crettón 2h 16m 24seg.

3° Andino Barrientos 2h 23m 42seg.