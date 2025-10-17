15°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 17 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Esquel
17 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Viernes de zambas y chacareras interpretadas por tres mujeres patagónicas, en La Casa del Piano

Esta noche se vivirá el encuentro de Mariela Ledesma, Myriam Limeres y Julieta Macedo en voces, junto a Alfredo Villafañe en piano y Jorge Bega en guitarra.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Casa del Piano, espacio cultural esquelense ubicado en calle Conesa 1050, prepara un nuevo fin de semana de diversidad musical y calidad intima.

 

"Con aire de mar: Canciones para encontrarnos", es el nombre que toma el encuentro entre tres mujeres del valle de Chubut.  Zambas chacareras y otros géneros que invitan a un encuentro cercano con la frescura y fuerza de la música compartida.

 


En el escenario estarán Mariela Ledesma, Myriam Limeres y Julieta Macedo en voces, junto a Alfredo Villafañe en piano y Jorge Bega en guitarra.

 


Hoy viernes 17 de octubre a las 21 horas, con una entrada de $15.000// 2 x $25.000. Reservas previas en las redes del espacio cultural.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 QEPD Pamela Lucia Gimena Underwood
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Para disfrutar los sabores únicos de la zona : abrió sus puertas la carnicería "Carnes del sur"
4
 Una quinceañera viajó desde Santa Fe hasta Trevelin para cumplir su sueño en el Campo de Tulipanes
5
 Esquel VideoClub: La misión para digitalizar viejos VHS y recuperar la memoria del pueblo
1
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
2
 Sánchez Albornoz advirtió sobre el impacto del endeudamiento y defendió el rol del Congreso
3
 Elecciones 26 de octubre: Esta semana habrá capacitaciones sobre la boleta única
4
 Viernes con sol, calma y un anticipo ideal del fin de semana
5
 Nuevo caso de faena ilegal de guanacos: esta vez, 30 animales fueron decomisados
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -