Viernes de zambas y chacareras interpretadas por tres mujeres patagónicas, en La Casa del Piano

La Casa del Piano, espacio cultural esquelense ubicado en calle Conesa 1050, prepara un nuevo fin de semana de diversidad musical y calidad intima.

"Con aire de mar: Canciones para encontrarnos", es el nombre que toma el encuentro entre tres mujeres del valle de Chubut. Zambas chacareras y otros géneros que invitan a un encuentro cercano con la frescura y fuerza de la música compartida.



En el escenario estarán Mariela Ledesma, Myriam Limeres y Julieta Macedo en voces, junto a Alfredo Villafañe en piano y Jorge Bega en guitarra.



Hoy viernes 17 de octubre a las 21 horas, con una entrada de $15.000// 2 x $25.000. Reservas previas en las redes del espacio cultural.

