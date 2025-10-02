18°
Comarca Andina, Argentina
Jueves 02 de Octubre de 2025
02 de Octubre de 2025
Conocé la grilla de actividades de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo

La 22ª Feria del Libro de El Hoyo se realizará este viernes 3 de octubre, con una variada agenda de presentaciones, espectáculos y charlas que incluyen autores locales, música, talleres y actividades educativas.
La escuela 734 “Cóndor Andino” será escenario este viernes 3 de octubre de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo, que se desarrollará de 10 a 18 horas. La jornada contará con una variada programación de actividades culturales, educativas y artísticas pensadas para todas las edades.

 

Cronograma

 

La feria incluirá presentaciones, espectáculos y charlas organizadas por instituciones locales y provinciales:

 

  • 10:00 a 10:15 hs: Acto inaugural con la Banderas Nacional y Provincial de la Escuela 734.

     

  • 10:45 hs: Presentación de stands del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cultura y Nodo Red Por La Identidad.

     

  • 12:30 hs: Número artístico a cargo de los Duetos de la Escuela 734.

     

  • 13:00 hs: Presentación de libros y editoriales, puesto por puesto.

     

  • 13:30 hs: Presentación de oferta educativa.

     

 

  • 14:00 hs: Número musical de rap.

     

  • 15:30 hs: Grupo de Acordeones y Ensamble de Cuerdas del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814.

     

  • 16:00 hs: Presentación del libro “La canción de todos”, con la presencia de su autor Mario Cugura, hijo de desaparecidos, junto a actividades del Nodo Red Por la Identidad, con proyecciones y charla.

     

  • 17:00 hs: Presentación de autores comarcales.

     

  • 17:30 hs: Cierre con Taller de Ensamble a cargo de la Escuela 734.

     

 

 

O.P.

 

