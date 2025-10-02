Conocé la grilla de actividades de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo

La escuela 734 “Cóndor Andino” será escenario este viernes 3 de octubre de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo, que se desarrollará de 10 a 18 horas. La jornada contará con una variada programación de actividades culturales, educativas y artísticas pensadas para todas las edades.
Cronograma
La feria incluirá presentaciones, espectáculos y charlas organizadas por instituciones locales y provinciales:
10:00 a 10:15 hs: Acto inaugural con la Banderas Nacional y Provincial de la Escuela 734.
10:45 hs: Presentación de stands del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cultura y Nodo Red Por La Identidad.
12:30 hs: Número artístico a cargo de los Duetos de la Escuela 734.
13:00 hs: Presentación de libros y editoriales, puesto por puesto.
13:30 hs: Presentación de oferta educativa.
14:00 hs: Número musical de rap.
15:30 hs: Grupo de Acordeones y Ensamble de Cuerdas del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814.
16:00 hs: Presentación del libro “La canción de todos”, con la presencia de su autor Mario Cugura, hijo de desaparecidos, junto a actividades del Nodo Red Por la Identidad, con proyecciones y charla.
17:00 hs: Presentación de autores comarcales.
17:30 hs: Cierre con Taller de Ensamble a cargo de la Escuela 734.
