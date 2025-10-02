Conocé la grilla de actividades de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo

La escuela 734 “Cóndor Andino” será escenario este viernes 3 de octubre de la 22ª Feria del Libro de El Hoyo, que se desarrollará de 10 a 18 horas. La jornada contará con una variada programación de actividades culturales, educativas y artísticas pensadas para todas las edades.

Cronograma

La feria incluirá presentaciones, espectáculos y charlas organizadas por instituciones locales y provinciales:

10:00 a 10:15 hs: Acto inaugural con la Banderas Nacional y Provincial de la Escuela 734.

10:45 hs: Presentación de stands del Ministerio de Educación, Subsecretaría de Cultura y Nodo Red Por La Identidad .

12:30 hs: Número artístico a cargo de los Duetos de la Escuela 734 .

13:00 hs: Presentación de libros y editoriales , puesto por puesto.

13:30 hs: Presentación de oferta educativa.

14:00 hs: Número musical de rap .

15:30 hs: Grupo de Acordeones y Ensamble de Cuerdas del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814.

16:00 hs: Presentación del libro “La canción de todos” , con la presencia de su autor Mario Cugura , hijo de desaparecidos, junto a actividades del Nodo Red Por la Identidad , con proyecciones y charla.

17:00 hs: Presentación de autores comarcales .

17:30 hs: Cierre con Taller de Ensamble a cargo de la Escuela 734.

