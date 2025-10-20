17°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 22 de Octubre de 2025
20 de Octubre de 2025
El Hospital de El Bolsón cumplió un mes con su Unidad de Cuidados Intermedios operativa las 24 horas

Tras más de un año de interrupciones, el nosocomio logró garantizar la atención continua gracias a la incorporación de médicos itinerantes.
El Hospital Área Programa de El Bolsón completó su primer mes de funcionamiento ininterrumpido de la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI), un servicio esencial que había sufrido interrupciones durante más de un año.

 

La directora del hospital, Dina Lavesini, manifestó que este logro “marca un antes y un después” en la atención médica de la Comarca Andina y fue posible gracias a una gestión coordinada con el Ministerio de Salud de Río Negro, que permitió incorporar médicos itinerantes al plantel local.

 

“Estamos recibiendo médicos itinerantes, una gestión conjunta con la provincia. Así logramos la continuidad que no teníamos hace más de un año”, explicó Lavesini, al señalar que esta solución responde a una demanda histórica de la comunidad.

 

 

Médicos itinerantes

 

El sistema de itinerancia médica permitió cubrir los turnos críticos de guardia y sostener la UCI operativa las 24 horas, los siete días de la semana.

 

 

El Secretario de Coordinación del Ministerio de Salud, Sergio Wisky, explicó que la estrategia se basa en un cupo de cinco médicos contratados que se suman al equipo local:

 

“Estos profesionales cubren los baches que el hospital no puede cubrir por escasez. Se coordina entre los propios y los itinerantes, y eso permite mantener la terapia cubierta 24/7, algo que se logró con éxito este último mes”, detalló.

 

 

El cambio marca una diferencia importante respecto al año pasado, cuando el hospital atravesaba una crisis de recursos humanos que obligó a derivar más pacientes de los previstos hacia el hospital zonal de Bariloche.

 

Nuevos profesionales y equipamiento

 

Además de la continuidad de la UCI, la gestión hospitalaria incorporó un cardiólogo y otros especialistas, junto con tres nuevos vehículos: dos ambulancias y un utilitario 4x2 equipados con sistema de comunicación satelital Starlink, fundamental para la logística rural y las derivaciones de emergencia.

 

Lavesini subrayó que estas mejoras fortalecen la red sanitaria de toda la Comarca Andina, beneficiando no solo a El Bolsón, sino también a las comunidades vecinas que dependen de este hospital como centro de referencia.

 

 

 

