Comarca Andina, Argentina
Miércoles 22 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Vuelta del RioEl Maiténcholila
20 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Operativo “El Cuidador”: Detuvieron a prófugo armado en Vuelta del Río

La Policía del Chubut detuvo a un prófugo armado en Vuelta del Río, que se había escapado de la Comisaría de Cholila, tras un operativo táctico con apoyo de drones y un importante despliegue de fuerzas.
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut, a través del Área Unidad Regional Esquel (AURE), concretó un operativo de alta complejidad en el paraje Vuelta del Río, que culminó con la detención de Edgardo Daniel Soto, un hombre que se había fugado de la Comisaría de Cholila el pasado 16 de febrero. El inmueble donde se realizó la aprehensión estaba denunciado como predio usurpado, propiedad de la empresa Compañía del Sud S.A.U.

 

El procedimiento, denominado “El Cuidador”, fue planificado con precisión para garantizar la seguridad del personal y aprovechar el factor sorpresa. La orden de allanamiento fue otorgada por la Jueza Penal de Turno, habilitando la diligencia durante el día con un plazo de 48 horas. Para evitar alertar al prófugo, el equipo táctico ingresó a campo traviesa y vadeó el cauce del Río Chubut durante la noche del 14 de octubre, aproximándose al inmueble bajo la oscuridad.

 

A las 7 am del 15 de octubre, con las primeras luces del día, se ejecutó el allanamiento y captura de Soto. El operativo contó con un anillo de seguridad secundario, coordinado por la Segunda Jefa de la Unidad Regional Esquel, e integrado por personal de las comisarías de El Maitén y Leleque, la División Seguridad Rural El Maitén, la División de Policía de Investigaciones (DPI) de El Hoyo, y un operador de dron para vigilancia aérea. Además, un testigo civil acompañó al grupo de irrupción para garantizar la legalidad del procedimiento.

 

 

Durante la detención, Soto portaba una carabina reformada calibre .22 con cargador y cartucho en recámara, una réplica de pistola, dos equipos de comunicación HT, binoculares y un teléfono celular de uso personal. La Fiscalía confirmó que se formalizará la investigación por evasión y tenencia de arma de fuego, dado que se hallaron armas al momento de la aprehensión.

 

El Fiscal General Jefe, Dr. Carlos Díaz Mayer, supervisó personalmente la planificación y ejecución del operativo, asegurando que se cumplieran todos los protocolos legales.

 

 

El detenido fue trasladado a la Comisaría Distrito San Martín y quedó con prisión preventiva confirmada por la justicia tras la audiencia de control de detención.

 

 

 

O.P.

 

