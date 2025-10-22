14°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 22 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 el-mundo
22 de Octubre de 2025
el-mundo |
Por Redacción Red43

Robo en el Museo del Louvre: el impactante valor de las joyas que se llevaron los 4 ladrones

Ya se califica como el “robo del siglo”. No descartan complicidad interna. Cantidad récord de investigadores trabajando en el caso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Museo del Louvre estimó en 88 millones de euros (aproximadamente 102 millones de dólares) el valor de las ocho joyas de la corona francesa que fueron robadas el domingo en la Galería de Apolo. Así lo informó este martes la fiscal, Laure Beccuau.

 

En declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones avanzan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo. Además, calificó al hecho de “extremadamente espectacular”.

 

La fiscal agregó que “no está descartado” que una persona haya ayudado a los ladrones desde adentro del museo. Asimismo, consideró que los asaltantes “jamás obtendrán esa suma considerable” de 88 millones de euros si deciden fundir o desmontar los objetos.

 

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas”, explicó en la entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas”, afirmó la fiscal. Por otra parte, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas.

 

El robo, considerado como el asalto del “siglo” por los medios franceses, creó una fuerte polémica en Francia y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura. Se cuestiona a las autoridades por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Marcela Morales QEPD
2
 Silvio Boudargham: "Estamos pasando una situación realmente complicada"
3
 Dramática desaparición en España: buscan a joven argentina que viajó por trabajo
4
 El fenómeno musical "La Konga" encabezará la Celebración del 120° Aniversario de Esquel 
5
 Tiro con arco: récord patagónico en el Panamericano
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Vecinos reclaman que la heladería Grido impide estacionar en una cuadra céntrica
3
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Queda solo una vacante para participar del Torneo Femenino de Voley en Gastre
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -
El mundo
el-mundo |
Por Red43 -
el-mundo |
Por Red43 -