Robo en el Museo del Louvre: el impactante valor de las joyas que se llevaron los 4 ladrones

El Museo del Louvre estimó en 88 millones de euros (aproximadamente 102 millones de dólares) el valor de las ocho joyas de la corona francesa que fueron robadas el domingo en la Galería de Apolo. Así lo informó este martes la fiscal, Laure Beccuau.

En declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones avanzan con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo. Además, calificó al hecho de “extremadamente espectacular”.

La fiscal agregó que “no está descartado” que una persona haya ayudado a los ladrones desde adentro del museo. Asimismo, consideró que los asaltantes “jamás obtendrán esa suma considerable” de 88 millones de euros si deciden fundir o desmontar los objetos.

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas”, explicó en la entrevista con la emisora RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas”, afirmó la fiscal. Por otra parte, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas.

El robo, considerado como el asalto del “siglo” por los medios franceses, creó una fuerte polémica en Francia y una lluvia de críticas hacia la dirección del museo y el ministerio de Cultura. Se cuestiona a las autoridades por no haber protegido suficientemente una de las instituciones más emblemáticas del mundo.