Miércoles 22 de Octubre de 2025
22 de Octubre de 2025
deportes |
Por Redacción Red43

"Más que duro, estuvo muy trabado"

Lo señaló Eulalio "Coco" Muñoz, quien apuesta a regresar de la mejor manera.
Por Redacción Red43

Ganó con mucha solvencia, pero destacó que el circuito fue muy duro y muy trabado. "Había mucho barro pero un hermoso circuito", destacó el atleta olímpico, quien recordemos ganó días atrás en Comodoro Rivadavia los 10km de New Balance.

 

"Estoy contento de haber ganado la prueba en Carrenleufú, y agradecido con la organización".

 

Recordemos que "Coco" Muñoz había ganado en la Fiesta del Salmón en el mismo lugar y luego los 10Km de Awkache, previo al parate, operación mediante.

 

Detrás de "Coco" Muñoz, llegó Mario Calisaya, el jujeño radicado en la Cordillera quien disfrutó de la carrera, "muy lindos lugares para correr y para conocer" remarcó Calisaya, en tanto le fue imposible seguir a Eulalio Muñoz con su ritmo de carrera. "A Coco lo perdí en los primeros dos kilómetros, donde arrancó a un ritmo de de 3.30 y fue imposible seguirlo".

 

Por su parte, Sergio Trecaman (quien terminó tercero) señaló que trata de "disfrutar lo que más puede y si es en familia, mejor", remarcado que Cynthia, su pareja, terminó tercera entre las mujeres. "Lo importante es acompañar a estos eventos, para que la gente se sume y que mejor que hacerlo disfrutando de la naturaleza que tenemos".

 

 

