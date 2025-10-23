El Complejo Plaza del Cielo invita a descubrir “Cómo funcionan las estrellas”

El Complejo Plaza del Cielo continúa con su Ciclo de Charlas 2025, una propuesta que busca acercar el conocimiento científico a la comunidad de manera accesible y amena. En esta ocasión, la novena charla llevará el título “¿Cómo funcionan las estrellas?” y se desarrollará el miércoles 29 de octubre a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal.

La actividad forma parte del compromiso del Complejo Plaza del Cielo con la divulgación de la astronomía y la promoción de la ciencia en la región. La charla será con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos, turistas y aficionados a la astronomía a disfrutar de una noche de aprendizaje y curiosidad bajo el cielo cordillerano.

R.G.