El Complejo Plaza del Cielo invita a descubrir “Cómo funcionan las estrellas”

La novena charla del ciclo 2025 se realizará el miércoles 29 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal. La entrada será libre y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Complejo Plaza del Cielo continúa con su Ciclo de Charlas 2025, una propuesta que busca acercar el conocimiento científico a la comunidad de manera accesible y amena. En esta ocasión, la novena charla llevará el título “¿Cómo funcionan las estrellas?” y se desarrollará el miércoles 29 de octubre a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La actividad forma parte del compromiso del Complejo Plaza del Cielo con la divulgación de la astronomía y la promoción de la ciencia en la región. La charla será con entrada libre y gratuita, invitando a vecinos, turistas y aficionados a la astronomía a disfrutar de una noche de aprendizaje y curiosidad bajo el cielo cordillerano.

 

 

R.G.

 

