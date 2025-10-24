10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

DNI por orden de llegada y alta demanda: El día a día en el Registro Civil de Esquel

La directora Zulma Eldahuk detalló el sistema de atención para los trámites esenciales y reconoció que el equipo debe enfrentar la constante acumulación de trabajo.
La directora del Registro Civil de Esquel, Zulma Eldahuk, brindó detalles sobre el funcionamiento diario de la dependencia, reconociendo la alta demanda de trámites y los desafíos que debe enfrentar el equipo, como la acumulación de trabajo tras feriados o problemas de infraestructura.

 

 

Eldahuk explicó que la oficina atiende una gran variedad de trámites esenciales para la comunidad, y que la demanda se mantiene alta de forma constante.

 

 

Gran demanda y sistema de atención

 

La directora detalló cómo se organiza la atención al público en la oficina, que suele tener una afluencia significativa de personas desde tempranas horas:

 

 

  • Trámites de DNI y Pasaporte: La atención para los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) se realiza por orden de llegada, para lo cual siempre hay gran demanda, incluyendo renovaciones y pasaportes.

     

  • Nacimientos y Defunciones: En cuanto a los nacimientos, se maneja un sistema de turnos, limitando a cuatro por día. Las defunciones, por su naturaleza, se atienden por la llegada y la urgencia que surjan en el momento.

     

 

Eldahuk señaló que tras períodos sin atención, como un fin de semana largo o días feriados, la acumulación de trabajo es considerable, lo que obliga al equipo a esforzarse por "estar el día a día".

 

 

Desafíos y mudanza

 

En declaraciones pasadas, la directora se refirió a los desafíos de infraestructura, como la falta de calefacción en el edificio debido a fallas en la caldera, lo que en ocasiones obliga a evaluar un posible cambio en el horario de atención para garantizar un ambiente habitable para el personal y el público.

 

 

Asimismo, Eldahuk ha informado sobre el reciente proceso de mudanza del Registro Civil, que se trasladó de la calle Darwin a la nueva sede de San Martín 973. Este cambio se realizó por etapas, mudando primero archivos y mobiliario, y manteniendo el Centro de Documentación Rápida (CDR) en la antigua sede temporalmente para asegurar la conectividad y el servicio.

 

 

La delegada destacó que la nueva ubicación mejora la calidad de la atención al ciudadano y permite estar "a un paso de todas las otras instituciones con las cuales trabajamos que es renta, correo y demás".

 

 

