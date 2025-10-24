12°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
La primavera se toma vacaciones: Anuncian lluvias y nieve en la previa del fin de semana electoral

Tras la lluvia del jueves, el viernes 24 de octubre llega con nuevas precipitaciones, aire frío y algunas nevadas en zonas altas. El SMN anticipa un día inestable en la previa de un fin de semana con elecciones y más agua en el pronóstico.
El viernes amanece gris y húmedo en la Comarca Andina, con lluvias débiles desde temprano y posibilidad de nieve en sectores cordilleranos.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día se mantendrá fresco, con máximas de entre 7°C y 11°C, y vientos del oeste y suroeste que podrían superar los 50 km/h en ráfagas.

 

Durante la mañana y la noche, no se descarta la caída de nieve, mientras que por la tarde predominarán las lluvias aisladas, con probabilidades de entre 10% y 40%.
El ambiente seguirá húmedo, con sensación térmica baja y una temperatura mínima que podría descender hasta los 0°C al final del día.

 

Así sigue el clima el fin de semana

 

La inestabilidad no se detiene con el viernes.
De acuerdo con los datos extendidos, el sábado 25 continuará parcialmente nublado, con algunas lluvias y máximas que rondarán los 12°C.
El domingo 26 (día de elecciones) comenzará con lluvias y se irá despejando hacia la tarde, aunque la probabilidad de precipitaciones es alta.

 

  • Sábado 25: Parcialmente nublado con lluvia. Máx: 12°C, Mín: 4°C.

     

  • Domingo 26: Lluvia por la mañana, luego mejoras parciales. Máx: 10°C, Mín: 5°C.

     

En resumen

 

Viernes frío, húmedo y con lluvias intermitentes en la Comarca Andina.
El fin de semana promete seguir inestable, pero con algunas mejoras hacia el domingo por la tarde.

 

 

Efemérides del día

 

El 24 de octubre se conmemoran varios fechas:

 

  • Día de las Naciones Unidas, declarado en 1947.

     

  • Día Nacional de la Astronomía Argentina, en recuerdo del primer observatorio del país (1871).

     

  • Día del Diseñador Gráfico, en honor a Haydeé Strimatter, la primera egresada universitaria de la carrera.

     

  • Día Internacional contra el Cambio Climático.

     

  • Día Mundial contra la Polio.

     

 

 

O.P.

 

