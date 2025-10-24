10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
El Banco Móvil pasó por Sierra Colorada y Lago Rosario

El Intendente Ingram marcó que esto representa un ahorro para los vecinos y vecinas "que debían, en muchos casos, abonar un taxi o Remis para hacer sus trámites bancarios".
Este jueves, el Banco Móvil del Banco Del Chubut volvió a atender a vecinos de Lago Rosario y Sierra Colorada.

 


Las gestiones se iniciaron meses atrás por el intendente Héctor Ingram ante autoridades del banco chubutense. 

 


Ingram expresó su agradecimiento a las autoridades de la entidad bancaria: "Entendiendo la necesidad que existía en los pobladores de Lago Rosario y Sierra Colorada, establecieron un cronograma para estar una vez al mes en ambos Parajes".

 

El lugar dispuesto para brindar el servicio: "Desde el municipio se colabora con la disposición del centro comunitario de Sierra Colorada y la Casa de Las Artesanas de Lago Rosario como espacios para la atención al público".

 


El Intendente de Trevelin señaló que este servicio implica también un ahorro para los vecinos y vecinas de ambos Parajes que debían, en muchos casos, "abonar un taxi o remis para hacer sus trámites bancarios".

 


El pedido desde el Municipio busca que en el corto plazo, el Banco adelante la instalación de un cajero electrónico en la zona sur de Trevelin, "gestión que continuamos".

 

SL

 

