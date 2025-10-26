Pogliano votó en El Bolsón y llamó a “reafirmar el compromiso con la democracia”

Durante la jornada electoral, el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, emitió su voto y calificó el día como “una verdadera fiesta de la democracia”. Acompañado por su esposa, el jefe comunal se mostró conforme con la participación de los vecinos, quienes, a pesar del clima adverso, se acercaron a cumplir con su deber ciudadano.

“Hoy volví a votar con la misma emoción de siempre. Cada elección es una oportunidad para reafirmar quiénes somos y hacia dónde queremos ir como provincia. Creo profundamente en la democracia y en la fuerza de nuestra gente. Votar es un derecho, un acto de esperanza y de compromiso con el futuro de Río Negro”, expresó Pogliano tras sufragar.

El intendente, que también es candidato a senador suplente, valoró el trabajo de quienes integran la organización del proceso electoral: “Quiero agradecer a cada fiscal y autoridad de mesa que hoy están trabajando con responsabilidad y respeto para que cada rionegrino y rionegrina pueda ejercer su derecho. Gracias por cuidar y fortalecer nuestra democracia”.

O.P.