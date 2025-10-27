Arranca la semana con sol y algo de viento

Durante la mañana, el termómetro ronda los 7 °C, con cielos despejados y vientos leves del este. Hacia el mediodía se espera un aumento progresivo de la temperatura, que podría alcanzar los 15 °C a 17 °C en las horas más templadas de la tarde, acompañadas por un índice UV muy alto.

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá entre parcialmente y algo nublado, con vientos del noreste que podrían registrar ráfagas de hasta 40 a 50 km/h, aunque sin cambios bruscos en la temperatura: la mínima nocturna rondará los 3 °C a 8 °C.

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

Mañana: Parcialmente nublado. 7 °C. Vientos del NE (13–22 km/h).

Tarde: Mayormente soleado, máxima entre 15 °C y 17 °C. Ráfagas de hasta 50 km/h.

Noche: Algo nublado, fresca, sin lluvias.

Viento: Predominante del noreste, moderado.

Índice UV: Muy alto al mediodía. Usar protección solar.

Efemérides del 27 de octubre

Además del inicio de una nueva semana, hoy se conmemoran varias fechas a nivel mundial:

Día Mundial de la Terapia Ocupacional , impulsado por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT).

Día Internacional del Corrector de Textos , en homenaje a quienes cuidan el lenguaje y la precisión en cada palabra.

Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, para promover la preservación de la memoria cultural registrada en imágenes y sonidos.

O.P.