15°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 27 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina PronosticoSMNEl BolsónLago PueloEl HoyoEpuyenPrimavera
27 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Arranca la semana con sol y algo de viento

Tras un domingo marcado por las elecciones, el clima para comenzar la semana es: fresco al inicio, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante la mañana, el termómetro ronda los 7 °C, con cielos despejados y vientos leves del este. Hacia el mediodía se espera un aumento progresivo de la temperatura, que podría alcanzar los 15 °C a 17 °C en las horas más templadas de la tarde, acompañadas por un índice UV muy alto.

 

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá entre parcialmente y algo nublado, con vientos del noreste que podrían registrar ráfagas de hasta 40 a 50 km/h, aunque sin cambios bruscos en la temperatura: la mínima nocturna rondará los 3 °C a 8 °C.

 

 

Pronóstico para hoy en la Comarca Andina

 

  • Mañana: Parcialmente nublado. 7 °C. Vientos del NE (13–22 km/h).

     

  • Tarde: Mayormente soleado, máxima entre 15 °C y 17 °C. Ráfagas de hasta 50 km/h.

     

  • Noche: Algo nublado, fresca, sin lluvias.

     

  • Viento: Predominante del noreste, moderado.

     

  • Índice UV: Muy alto al mediodía. Usar protección solar.

     

Efemérides del 27 de octubre

 

Además del inicio de una nueva semana, hoy se conmemoran varias fechas a nivel mundial:

 

  • Día Mundial de la Terapia Ocupacional, impulsado por la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT).

     

  • Día Internacional del Corrector de Textos, en homenaje a quienes cuidan el lenguaje y la precisión en cada palabra.

     

  • Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, para promover la preservación de la memoria cultural registrada en imágenes y sonidos.

     

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Elecciones 2025: Los datos en la provincia
2
 Sí a la eliminación de los fueros
3
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
4
 Entre Tracanna y Ortiz se define el representante al Consejo de la Magistratura
5
 La Libertad Avanza: Ortiz satisfecho con los resultados preliminares
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -