Se llevará a cabo en Trevelin el Encuentro Binacional de Mini Básquetbol

Con la participación de once clubes quienes presentarán un total de 21 equipos en distintas categorías, se llevará a cabo, durante este fin de semana del 1 y 2 de noviembre, la segunda edición del Encuentro Binacional de Mini Básquet Eduardo Bjerring, torneo que se jugará en el gimnasio municipal de Trevelin y también en el club Fontana de la misma localidad.

Además de los equipos locales de Fontana de Trevelin, Independiente Deportivo y Carossi Básquet, estarán participando elencos de Trelew, Rawson, Gobernador Costa y también llegarán equipos de Chile, tanto de la localidad de Futaleufú como de Palena.

Este torneo está organizado por la Asociación Civil Carossi Básquet de la ciudad de Esquel y tiene el apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Trevelin.

La jornada deportiva arrancará este sábado en cuatro canchas simultáneas, dos dentro del gimnasio “Eduardo Bjerring”, una cancha en la zona exterior del complejo deportivo municipal y la restante en el gimnasio de Fontana de Trevelin donde se jugarán en la primera jornada un total de 52 partidos, tanto en la categoría de Mini, como de Pre Mini.

Luego, a las 17 horas se llevará a cabo el acto oficial en el Polideportivo de Trevelin donde estarán todas las delegaciones, en tanto el domingo habrá encuentros de 3 x 3 y encuentros mezclados en lo que se llama “Jamboree”, para cerca de las 13 horas dar el cierre de todas las actividades y despedida de las delegaciones.